Ученые придумали суперкомпьютер «Лаврентьев» — что он может

Posted 24 октября, 04:56
Published 24 октября, 04:56
Modified 24 октября, 04:58
Updated 24 октября, 04:58
Первую очередь суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» разместили в учебном корпусе Новосибирского государственного университета. После постройки второй очереди кампуса вуза, его переместят туда.
Установленный сервер выполняет 360 триллионов операций с плавающей точкой в секунду. По этому показателю он мощнее подобных устройств в научно-образовательных учреждений, расположенных на азиатской части страны. Суперкомпьютер будет обрабатывать языковые модели, состоящие из нейронных сетей, и помогать в работе с искусственным интеллектом, который способен генерировать текст, изображения и другие медиаданные.
Глава НГУ академик РАН Михаил Федорук пояснил, что новейший суперкомпьютерный центр — одна из важнейших составляющих стратегии развития вуза. В нем нуждаются различные исследователи, ведь с его помощью можно обрабатывать колоссальный объем научных данных за короткое время.
Ожидается, что полноценно СКЦ «Лаврентьев» заработает через полтора года. Тогда он сможет выполнять 10 квадриллионов операций с плавающей точкой в секунду.