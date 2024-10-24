Ученые придумали суперкомпьютер «Лаврентьев» — что он может

Установленный сервер выполняет 360 триллионов операций с плавающей точкой в секунду. По этому показателю он мощнее подобных устройств в научно-образовательных учреждений, расположенных на азиатской части страны. Суперкомпьютер будет обрабатывать языковые модели, состоящие из нейронных сетей, и помогать в работе с искусственным интеллектом, который способен генерировать текст, изображения и другие медиаданные.