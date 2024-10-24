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Posted 24 октября, 04:56

Published 24 октября, 04:56

Modified 24 октября, 04:58

Updated 24 октября, 04:58

Самый большой суперкомпьютер «Лаврентьев» установлен в НГУ

Ученые придумали суперкомпьютер «Лаврентьев» — что он может

24 октября 2024, 04:56
Фото: Изображение Midjourney

Самый большой суперкомпьютер «Лаврентьев» установлен в НГУ

В столице Сибири ввели в эксплуатацию первую очередь суперкомпьютерного центра «Лаврентьев». Об этом сообщается на сайте Новосибирского государственного университета.

Первую очередь суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» разместили в учебном корпусе Новосибирского государственного университета. После постройки второй очереди кампуса вуза, его переместят туда.

Установленный сервер выполняет 360 триллионов операций с плавающей точкой в секунду. По этому показателю он мощнее подобных устройств в научно-образовательных учреждений, расположенных на азиатской части страны. Суперкомпьютер будет обрабатывать языковые модели, состоящие из нейронных сетей, и помогать в работе с искусственным интеллектом, который способен генерировать текст, изображения и другие медиаданные.

Глава НГУ академик РАН Михаил Федорук пояснил, что новейший суперкомпьютерный центр — одна из важнейших составляющих стратегии развития вуза. В нем нуждаются различные исследователи, ведь с его помощью можно обрабатывать колоссальный объем научных данных за короткое время.

Ожидается, что полноценно СКЦ «Лаврентьев» заработает через полтора года. Тогда он сможет выполнять 10 квадриллионов операций с плавающей точкой в секунду.

Как выглядит кампус мирового уровня НГУ в Новосибирске: изучаем фото из Академгородка
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#Анатолий Якимов#Общество#Технологии#Образование#Наука#НГУ#Кампус
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