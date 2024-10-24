В Новосибирске автобус-призрак меняет маршрут

Posted 24 октября, 10:38
Published 24 октября, 10:38
Modified 24 октября, 10:40
Updated 24 октября, 10:40
Муниципальный автобус №44 с понедельника, 28 октября, будет ходить по новой схеме. Ранее он ходил от Диагностического центра до Затулинского жилого массива. Теперь его маршрут сокращен более, чем в два раза.
Согласно сообщению пресс-службы мэрии Новосибирска, новый маршрут будет проходить от площади имени Калинина до остановки «Сад Дзержинского». Из схемы исключили несколько участков, пролегающих по территории Горбольницы, улицам Залесского, Кошурникова, Бориса Богаткова, Кирова на правом берегу и полностью левобережную часть, включая Октябрьский мост.
По новому маршруту автобус №44 будет ходить по улицам Дуси Ковальчук, Танковой, Ипподромской, Николая Островского, Красина и проспекту Дзержинского.
«После того, как капитальный ремонт средней школы №111 будет завершен, маршрут автобуса вновь изменится. Он будет ходить от площади имени Калинина до парка культуры и отдыха „Березовая роща“ по улицам Дуси Ковальчук, Танковой, Ипподромской, Писарева, Николая Островского, Красина и проспекту Дзержинского», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Ранее автобус №44 ходил с интервалом два часа и многие жители называли его автобусом-призраком. На момент написания новости, по данным сайта по отслеживанию городского транспорта, на линии не было ни одной единицы подвижного состава.