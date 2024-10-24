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Posted 24 октября, 01:25

Published 24 октября, 01:25

Modified 24 октября, 01:27

Updated 24 октября, 01:27

Женщина погибла

В Новосибирске водитель сбил пенсионерку и сбежал после ДТП

24 октября 2024, 01:25
Фото: Изображение Midjourney
Женщина погибла
В Новосибирске случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие, о чем сообщили в ГАИ.

Все произошло поздно вечером 23 октября на улице Забалуева. Пожилая женщина перебегала дорогу вне пешехода. Ее сбил водитель Toyota Corolla. Автомобилист скрылся после содеянного, сейчас его разыскивают.

Очевидцы вызвали скорую пострадавшей. Пенсионерка скончалась от полученных травм. Женщине было 65 лет. Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ и следователи.

Фото: ГАИ

В Новосибирской области в этот же день погиб другой пенсионер. Его отечественный автомобиль снесло с дороги: удары были смертельными.

Пенсионер и подросток пострадали в ДТП в Новосибирске
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