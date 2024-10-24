Водители годами объезжают пробку по тротуару в Новосибирске — ГАИ не реагирует

Горожане даже пытались бороться с наглецами самостоятельно. Они загораживали проезд бетонными блоками, однако это не помогало. Жители не понимают, почему эту проблему игнорируют власти и полиция. Недавно водитель сбил старушку и скрылся в Новосибирске.