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Posted 24 октября, 05:08

Published 24 октября, 05:08

Modified 24 октября, 05:10

Updated 24 октября, 05:10

Водители едут по тротуару

Водители годами объезжают пробку по тротуару в Новосибирске — ГАИ не реагирует

24 октября 2024, 05:08
Фото: Артем Шершнев. 1MI
Водители едут по тротуару
В Новосибирске водители повадились сокращать время в пробке, объезжая ее по тротуару, о чем рассказали жители города.

Автомобилисты объезжают дорожные заторы по тротуару на перекрестке улицы Петухова и Бронного переулка. Местные жители опасаются за свою жизнь, ведь ситуация накалена также, как и на шоссе.

Нарушения водителей игнорируют в ГАИ. Туда неоднократно жаловались новосибирцы, предоставляя фото и видео доказательства. По данным «Прецедента», на одну жалобу полицейские все-таки отреагируют. Речь идет о последнем водителе-нарушителе, который попал на запись видео.

Видео: «Прецедент».

Горожане даже пытались бороться с наглецами самостоятельно. Они загораживали проезд бетонными блоками, однако это не помогало. Жители не понимают, почему эту проблему игнорируют власти и полиция. Недавно водитель сбил старушку и скрылся в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Видео#Новосибирск#Дорога#Автомобили#ГАИ
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