Водители годами объезжают пробку по тротуару в Новосибирске — ГАИ не реагирует

Posted 24 октября, 05:08
Published 24 октября, 05:08
Modified 24 октября, 05:10
Updated 24 октября, 05:10
Автомобилисты объезжают дорожные заторы по тротуару на перекрестке улицы Петухова и Бронного переулка. Местные жители опасаются за свою жизнь, ведь ситуация накалена также, как и на шоссе.
Нарушения водителей игнорируют в ГАИ. Туда неоднократно жаловались новосибирцы, предоставляя фото и видео доказательства. По данным «Прецедента», на одну жалобу полицейские все-таки отреагируют. Речь идет о последнем водителе-нарушителе, который попал на запись видео.
Горожане даже пытались бороться с наглецами самостоятельно. Они загораживали проезд бетонными блоками, однако это не помогало. Жители не понимают, почему эту проблему игнорируют власти и полиция. Недавно водитель сбил старушку и скрылся в Новосибирске.