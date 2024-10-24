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Posted 24 октября, 02:46

Published 24 октября, 02:46

Modified 24 октября, 02:48

Updated 24 октября, 02:48

Сирена зазвучала ночью

Вой сирены напугал ночью жителей Новосибирска — что произошло

24 октября 2024, 02:46
Фото: Изображение Midjourney
Сирена зазвучала ночью

Жителей Новосибирска напугал вой сирены ночью

В одном из жилмассивов Новосибирска прозвучали сирены, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

Все произошло ночью 24 октября в Затулинском жилмассиве. Горожане проснулись от воя сирены. Она звучала около двух минут. В чем причина запуска системы оповещения граждан, неизвестно.

Новосибирцы не на шутку испугались. В соцсетях они рассказали, что ждали сигнала, чтобы спуститься в подвалы или другие укрытия. Также горожане искали карту бомбоубежищ.

Некоторые жители предположили, что вой сирен спровоцировал скачок напряжения, так как перед этим мелькнул свет. В МЧС уточнили, что не причастны к запуску сирен. В начале октября системы оповещения уже проверяли на пригодность.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Сирены
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