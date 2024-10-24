Вой сирены напугал ночью жителей Новосибирска — что произошло

Posted 24 октября, 02:46
Published 24 октября, 02:46
Modified 24 октября, 02:48
Updated 24 октября, 02:48
Все произошло ночью 24 октября в Затулинском жилмассиве. Горожане проснулись от воя сирены. Она звучала около двух минут. В чем причина запуска системы оповещения граждан, неизвестно.
Новосибирцы не на шутку испугались. В соцсетях они рассказали, что ждали сигнала, чтобы спуститься в подвалы или другие укрытия. Также горожане искали карту бомбоубежищ.
Некоторые жители предположили, что вой сирен спровоцировал скачок напряжения, так как перед этим мелькнул свет. В МЧС уточнили, что не причастны к запуску сирен. В начале октября системы оповещения уже проверяли на пригодность.