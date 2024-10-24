Житель Новосибирска провалился в разрытую коммунальщиками яму

Posted 24 октября, 03:21
Published 24 октября, 03:21
Modified 24 октября, 03:23
Updated 24 октября, 03:23
Инцидент произошел в ночное время 23 октября. Мужчина шел по улице Котовского, что в Ленинском районе. В один момент он упал в яму, которую разрыли коммунальные службы. Ограждений там не было, поэтому препятствие он просто не заметил.
Как передают очевидцы, пострадавший сильно кричал, пишет КП-Новосибирск. Он не мог пошевелиться из-за травмы. О дальнейшей судьбе человека не сообщается.
Коммунальщики ранее вырыли яму на улице Ленинградская, вблизи детской площадки. Они забыли о ней на месяц, пока новосибирцы не обратились в редакцию Atas.info.