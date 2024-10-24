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Posted 24 октября, 03:21

Published 24 октября, 03:21

Modified 24 октября, 03:23

Updated 24 октября, 03:23

Яма была без ограждений

Житель Новосибирска провалился в разрытую коммунальщиками яму

24 октября 2024, 03:21
Фото: 1MI
Яма была без ограждений
Житель Новосибирска пострадал, упав в разрытую яму, сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в ночное время 23 октября. Мужчина шел по улице Котовского, что в Ленинском районе. В один момент он упал в яму, которую разрыли коммунальные службы. Ограждений там не было, поэтому препятствие он просто не заметил.

Как передают очевидцы, пострадавший сильно кричал, пишет КП-Новосибирск. Он не мог пошевелиться из-за травмы. О дальнейшей судьбе человека не сообщается.

Коммунальщики ранее вырыли яму на улице Ленинградская, вблизи детской площадки. Они забыли о ней на месяц, пока новосибирцы не обратились в редакцию Atas.info.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Яма#Пострадавший#Коммунальные службы
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