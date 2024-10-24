atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 05:20

Published 24 октября, 05:20

Modified 24 октября, 05:22

Updated 24 октября, 05:22

В квартире живут алкоголики

Жители Новосибирска просят защитить их от соседей-маргиналов

24 октября 2024, 05:20
Фото: 1MI
В квартире живут алкоголики
В Кировском районе в одной из квартир организовали хостел, где живут маргиналы, о чем сообщают жители Новосибирска.

На опасное соседство жалуются горожане, живущие в доме №156 на улице Петухова. Собственница жилья обустроила хостел для маргиналов: люди там пьют, дерутся, ругаются, шумят, мусорят и устраивают вонь.

Жильцы боятся такого соседства. По их словам, недавно рано утром мужчины пытались проникнуть в чужую квартиру, где живут беззащитные жены участников СВО. Чем закончился инцидент, неизвестно.

Новосибирцы пожаловались на маргиналов в полицию, однако она бездействует. Тогда им пришлось идти в организацию «Русская община». Активисты выяснили, что хозяйка жилья неоднократно нарушила правила, включая отсутствие пожарной безопасности.

Общественники подозревают, что жильцов данной квартиры используют для личной выгоды и принуждают к работе. Недавно был найден хостел для нелегальных мигрантов.

Цыгане развернули нелегальную торговлю барахлом на Хилке в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
За год из Новосибирской области выгнали больше 2,5 тысяч мигрантов-нелегаловМигрантов-нелегалов привезли в Новосибирск — что с ними сделали
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Квартира#Жалобы#Соседи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика