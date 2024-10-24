Жители Новосибирска просят защитить их от соседей-маргиналов

Posted 24 октября, 05:20
Published 24 октября, 05:20
Modified 24 октября, 05:22
Updated 24 октября, 05:22
На опасное соседство жалуются горожане, живущие в доме №156 на улице Петухова. Собственница жилья обустроила хостел для маргиналов: люди там пьют, дерутся, ругаются, шумят, мусорят и устраивают вонь.
Жильцы боятся такого соседства. По их словам, недавно рано утром мужчины пытались проникнуть в чужую квартиру, где живут беззащитные жены участников СВО. Чем закончился инцидент, неизвестно.
Новосибирцы пожаловались на маргиналов в полицию, однако она бездействует. Тогда им пришлось идти в организацию «Русская община». Активисты выяснили, что хозяйка жилья неоднократно нарушила правила, включая отсутствие пожарной безопасности.
Общественники подозревают, что жильцов данной квартиры используют для личной выгоды и принуждают к работе. Недавно был найден хостел для нелегальных мигрантов.