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Posted 24 октября, 06:21

Published 24 октября, 06:21

Modified 24 октября, 06:23

Updated 24 октября, 06:23

Животные трудятся в цирке

Жители Новосибирска желают запретить использовать животных в цирке

24 октября 2024, 06:21
Фото: 1MI
Животные трудятся в цирке
В Новосибирской области не поддерживают эксплуатацию животных в цирке, сообщают аналитики.

Больше всего против животных в цирковых заведениях — молодежь. Люди до 34 лет настроены негативно за использование животных в таких учреждениях. Более 40% сибиряков поддерживают запрет.

А вот что делать с животными, которые не один год трудятся в цирке, пока неясно. Как выяснил SuperJob, часть опрашиваемых людей считает, что звери должны доработать «до пенсии», а другая половина — за возвращение животных в дикую среду.

Ранее директор Новосибирского цирка заявил о коррупции в Росгосцирке. За это его выселили из комнаты и собираются уволить.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Запрет#Цирк#Опросы
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