Жители Новосибирска желают запретить использовать животных в цирке

Posted 24 октября, 06:21
Published 24 октября, 06:21
Modified 24 октября, 06:23
Updated 24 октября, 06:23
Больше всего против животных в цирковых заведениях — молодежь. Люди до 34 лет настроены негативно за использование животных в таких учреждениях. Более 40% сибиряков поддерживают запрет.
А вот что делать с животными, которые не один год трудятся в цирке, пока неясно. Как выяснил SuperJob, часть опрашиваемых людей считает, что звери должны доработать «до пенсии», а другая половина — за возвращение животных в дикую среду.
Ранее директор Новосибирского цирка заявил о коррупции в Росгосцирке. За это его выселили из комнаты и собираются уволить.