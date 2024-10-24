«Жизнь, которой я боюсь»: молодёжь раскрыла свои страхи о будущем

— Меня страшит безнадежность в вопросе покупки собственной недвижимости, когда квартиры настолько дорогие, а ипотечный процент настолько высок, что в целом, сколько бы ты не зарабатывал, у тебя ничего не получится. Этот адский процент — это реально кабала на всю жизнь, вот что страшит. Пенсия страшит. Как только ты выходишь на пенсию, ты резко обваливаешь в своем уровне жизни. Ты привык к определенной еде, образу жизни отдыху, но как только ты выходишь на пенсию, то теряешь свой доход и все, к чему привык. Это страшно, когда у тебя хватает только на какую-то еду, довольно скромную, коммуналку и лекарства, ну и пуховик купить раз в три года.