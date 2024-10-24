«Жизнь, которой я боюсь»: молодёжь раскрыла свои страхи о будущем

Posted 24 октября, 02:04
Published 24 октября, 02:04
Modified 24 октября, 02:06
Updated 24 октября, 02:06
В публикациях с тегом «жизнь, которой я боюсь» молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет публикуют моменты, которые они видели в жизни взрослых. Нередко на фото и видео встречаются типичные атрибуты быта в России: панельные дома, раздолбанные дороги, госучреждения, старый общественный транспорт и кухни в хрущевках.
Одной из самых распространённых тем среди участников опроса Atas.Info стал страх бедности и жизни в условиях финансовых ограничений. Многие опасаются невозможности достичь финансовой независимости, несмотря на упорный труд.
— Меня страшит безнадежность в вопросе покупки собственной недвижимости, когда квартиры настолько дорогие, а ипотечный процент настолько высок, что в целом, сколько бы ты не зарабатывал, у тебя ничего не получится. Этот адский процент — это реально кабала на всю жизнь, вот что страшит. Пенсия страшит. Как только ты выходишь на пенсию, ты резко обваливаешь в своем уровне жизни. Ты привык к определенной еде, образу жизни отдыху, но как только ты выходишь на пенсию, то теряешь свой доход и все, к чему привык. Это страшно, когда у тебя хватает только на какую-то еду, довольно скромную, коммуналку и лекарства, ну и пуховик купить раз в три года.
— Владислава, 29 лет
Бедность для молодежи не просто финансовый вопрос — это также символ жизни, в которой теряется свобода выбора.
— Боюсь дорасти до того момента, когда стану экономить на всем, от еды до транспорта. Боюсь ехать несколько часов в другой конец города за яйцами на 2 рубля дешевле. Пугает перспектива проводить часы в очередях в поликлиниках и откладывать деньги даже на мелочи.
— Никита Брусков, 25 лет
Многие горожане боятся, что очень часто им придется проводить время в госучреждениях и в общественном транспорте. Молодежь выражает страх обречь своих детей на жизнь, в которой оказались многие дети 90-х.
— Пока я молодая и не так часто приходится ходить по врачам, раз в год могу позволить себе потратить деньги на частную клинику. Но боюсь, что в будущем мне придется стоять в поликлиниках, ждать лекарств, окошка к врачу. Боюсь, что мне придется ездить с колсяской в переполненном общественном транспорте, потому что автобусов новых не появилось, а зарплаты не хватает на автомобиль.
— Елена Колесникова, 26 лет
— Мои родители достаточно много зарабатывают и очень помогли мне встать в этой жизни. Но, к сожалению, я зарабатываю копейки и никаких повышений в зарплате и карьерного роста не предвидится. Для понимания: люди моей профессии 40 лет и старше зарабатывают столько же. Поэтому боюсь, что моему ребенку придется жить со мной в одной комнате. Что он будет страдать от непрофессионализма учителей в госшколах. Боюсь, что он даже не сможет ходить на кружки и к репетиторам, потому что денег на это не хватает. Боюсь, что если все-таки возьму ипотеку, то случайно впишусь в микрозаймы, так как не смогу ее выплачивать.
— Ангелина, 22 года
Еще одним тревожным изменением в будущем для новосибирской молодежи является интеллектуальная деградация. Современные молодые люди стремятся к саморазвитию и разнообразию интересов, но многие опасаются, что рутина и усталость, а иногда общественное давление могут привести к утрате этих ценностей.
— Страшно представить, если вдруг я заброшу саморазвитие, начну смотреть ток-шоу, Соловьева, или какие-нибудь конспирологические передачи на Рен ТВ. Не хочу жизни, когда я прихожу с работы настолько уставшая, что не могу почитать книгу, позаниматься творчеством. Уже сейчас из-за умственной и физической усталости приходится просто плюхаться на кровать, смотреть сериал и расслабляться, потому что после 9 часов работы и 3 часов в общественном транспорте тебя больше ни на что не хватает. Боюсь отупеть из-за этого и замкнуться на каких-то старческих интересах.
— Елена Колесникова, 26 лет
Во время опроса многие акцентировали внимание на том, что боятся быть сильно подвержены влиянию телевизора и попасть в замкнутый круг, где он становится единственной радостью в течение всего дня.
— Боюсь неиронично смотреть «Уральские пельмени». Боюсь кряхтеть каждый раз, когда встаю. Боюсь делать «пу-пу-пууу» когда. Боюсь, что я последние два уже делаю
— Никита Брусков, 25 лет
Многие также опасаются постареть ментально и перестать понимать молодежь, а в итоге осуждать людей помладше за то, что они не соответствуют твоим идеалам. Респонденты отметили, что регулярно сталкивались с этим в детстве и сталкиваются до сих пор.
— Боюсь, Что буду осуждать молодежь и говорить, что они живут не так как надо.
— Елизавета Шаталова, 25 лет
Страхи новосибирцев часто связаны с какими-то конкретными личностями из их жизни. Для кого-то плохим примером стала фигура отца, матери, другого родственника, преподавателя или стороннего взрослого.
— У моих родителей есть знакомый. В девяностые он считался очень крутым, своего рода авторитетом на районе. Спустя десятилетия от этого мнимого величия ничего не осталось, а сам этот человек стал спившимся трактористом. Наверное, я бы не хотел быть похож на такого потерявшегося где-то там, на обочине молодости, мутного типа.
— Влад Резников, 23 года
Не менее значимыми для молодёжи остаются страхи, связанные с потерей личной жизни и временем для самореализации. Рабочие будни, быт и финансовые обязанности часто воспринимаются как барьеры, которые могут помешать им осуществить свои мечты и реализоваться как личности.
— Я боюсь застрять в счетах и невозможности их выплачивать. Что я перестану развиваться и уткнусь в бытовуху. Боюсь, что не смогу путешествовать или хотя бы мечтать о путешествиях. Вообще пожертвовать мечтами для меня самое страшное. Иногда я смотрю какие-то видео, где женщина просто убирается, готовит, возит детей на кружочки и выставляет это все как красивую жизнь. А я этого боюсь. Мне хочется возить на кружки себя. Я боюсь стать тем взрослым, которым мне предлагают стать другие взрослые.
— Елизавета Шаталова, 25 лет
— Есть определенная тревога на тему того, что мне не хватит времени и сил на полноценную самореализацию и на создание семьи. Это «озабочение» проходит лишь тогда, когда я делаю что-то, назовем это так, оставляющее след в будущем: творчеством занимаюсь или помогаю людям. К сожалению, этого времени бывает не так много.
— Владислав Резников, 24 года
Многие прямо сейчас не страдают от отсутствия личного времени. Но уверены, что оно непременно пропадет на 18 лет в случае, если появятся дети.
— Мне страшно представить, что будет, если введут налог на бездетность. Сейчас у меня нет детей. И не планирую ближайшие пару лет точно — нет для этого ни финансов, ни жилплощади. Да и я пока сама не готова отдавать последние пару часов свободного времени в день на ответственный труд. Когда ты заканчиваешь работать в десятом часу вечера, и у тебя остается час-два на себя, не хочется отдавать это время кому-то еще.
— Мария Черноглазова, 27 лет
Некоторые все больше отгоняют от себя мысли о взрослом будущем, потому что понимают, что с каждым днем усталость от работы и рутины будет только расти. А позитивных моментов будет становиться все меньше.
— Боюсь просыпаться и понимать, что не хочу идти на работу. Боюсь, что уже сейчас мне приходится ждать всю неделю выходных. Из-за этого в итоге боюсь лишиться друзей.
— Юлия Соколова, 25 лет
Некоторые опасения молодых горожан и вовсе кажутся депрессивными.
— В будущем я вообще ничего хорошего не вижу, никаких перспектив абсолютно. Я боюсь прожить как диссидент в СССР. По сути, это жизнью до конца нельзя назвать. Боюсь, что моя какая-либо деятельность свернется и придется выживать.
— Аноним, 27 лет
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