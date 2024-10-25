Агата Муцениеце простилась с сыном от актера Павла Прилучного

Агата опубликовала видео с сыном, которого не видела несколько месяцев. Съемка была еще летом. На кадрах мать прощается с Тимофеем, когда та уезжает на съемки, а ребенок остается жить с отцом. За это время сын побывал с папой в Геленджике и даже не вышел на школьную линейку. Он обучался дистанционно.