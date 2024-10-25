Агата Муцениеце простилась с сыном от актера Павла Прилучного

Posted 25 октября, 03:25
Published 25 октября, 03:25
Modified 25 октября, 03:27
Updated 25 октября, 03:27
Агата опубликовала видео с сыном, которого не видела несколько месяцев. Съемка была еще летом. На кадрах мать прощается с Тимофеем, когда та уезжает на съемки, а ребенок остается жить с отцом. За это время сын побывал с папой в Геленджике и даже не вышел на школьную линейку. Он обучался дистанционно.
С тех пор Тимофей живет с Павлом Прилучным. Как говорит Агата, мальчика она не видела с того времени. Долгое время суд решал, с кем останутся жить их общие дети. Сын изъявил желание жить с отцом, сейчас он настроен против матери.
Ранее Агата рассказала, что выиграла суд, который определил местожительство детей с ней. Однако ребенка она так и не увидела. Примечательно, но за младшую дочку Мию такой родительской дилеммы нет.
Новости от семьи Прилучного и Муцениеце набирают сотни комментариев. Фанаты встают как на одну сторону, так и на другую.
«Да почему вы то одного делаете виноватым, то другого. Виноваты оба, что дошли ситуации до такого абсурда. Встали два барана лбами и стоят на своем, где могли бы где-то уступить и прийти к компромиссу. А дети страдают от этого недоразумения»;
«Ой началось „Смарите как ребёнку со мной хорошо, я такая прекрасная мать, пожалейте и поддержите меня“, а про желание ребёнка быть с отцом она скажет „Его заставляют говорить всё это, ему там плохо и только со мной будет хорошо“;
„Это все ненормально. Ребенок должен двоих родителей любить и уважать. А тут каждый пытается перетянуть его внимание на себя. То, что сторона отца его настраивает против тоже не стоит отрицать, но и Агата хороша своими выходками“.