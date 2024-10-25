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Posted 25 октября, 01:42

Published 25 октября, 01:42

Modified 25 октября, 01:44

Updated 25 октября, 01:44

Белки пропадают

Белки таинственно исчезают в парках Новосибирска — что с ними делают

25 октября 2024, 01:42
Фото: 1MI
Белки пропадают

Белок заманивают и похищают в парках Новосибирска

Новосибирских белок крадут в областной столице, о чем информировали в «Дирекции городских парков».

Неизвестный заманил белку и затащил ее в сумку. Инцидент произошел днем ранее в Центральном парке, что попало на видеокамеры. Сейчас похитителя ищут.

Это не единственный случай похищения животных. Подобное происходит во многих парках города. В прошлом году в Заельцовском районе даже находили ловушки для зверьков.

Вероятно, ловят белок на продажу. Их выставляют на сайт объявлений под видом, что их выращивали в вольере, однако это вызывает сомнения. Коты, белки и птицы гибли в Новосибирске из-за оголенных проводов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Парки#Белка
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