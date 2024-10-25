Белки таинственно исчезают в парках Новосибирска — что с ними делают

Posted 25 октября, 01:42
Published 25 октября, 01:42
Modified 25 октября, 01:44
Updated 25 октября, 01:44
Неизвестный заманил белку и затащил ее в сумку. Инцидент произошел днем ранее в Центральном парке, что попало на видеокамеры. Сейчас похитителя ищут.
Это не единственный случай похищения животных. Подобное происходит во многих парках города. В прошлом году в Заельцовском районе даже находили ловушки для зверьков.
Вероятно, ловят белок на продажу. Их выставляют на сайт объявлений под видом, что их выращивали в вольере, однако это вызывает сомнения. Коты, белки и птицы гибли в Новосибирске из-за оголенных проводов.