Биотопливо из пластика получили ученые из Новосибирска — будет ли это выгодно

Как сообщили в вузе, сначала твердый пластик, который невозможно переработать, превращают в жидкое состояние путем нагрева без доступа кислорода до 400-600 градусов. Затем полученную массу разделяют на компоненты. После этого добавили катализаторы и получили прозрачную жидкость с нерезким запахом керосина. Теперь ученым необходимо подобрать составы добавок, определить как будет происходить процесс, температуру, давления, скорость протекания потоков. При этом и промышленная установка, которая находится в ООО «Ониум плюс» в Ярославле и лабораторная должны действовать непрерывно.