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Posted 25 октября, 06:27

Published 25 октября, 06:27

Modified 25 октября, 06:29

Updated 25 октября, 06:29

Биотопливо из пластика получили ученые из Новосибирска — будет ли это выгодно

Биотопливо из пластика получили ученые из Новосибирска — будет ли это выгодно

25 октября 2024, 06:27
Фото: с сайта НГУ
На кафедре физической химии факультета естественных наук НГУ получили три литра керосина, синтезированные из твердого пластика.

Катализаторную установку по переработке твердого пластика в синтетическое топливо три недели назад смонтировали в Новосибирском государственном университете. За это время удалось синтезировать три литра керосина. Сейчас необходимо оптимизировать оборудование и процесс.

Как сообщили в вузе, сначала твердый пластик, который невозможно переработать, превращают в жидкое состояние путем нагрева без доступа кислорода до 400-600 градусов. Затем полученную массу разделяют на компоненты. После этого добавили катализаторы и получили прозрачную жидкость с нерезким запахом керосина. Теперь ученым необходимо подобрать составы добавок, определить как будет происходить процесс, температуру, давления, скорость протекания потоков. При этом и промышленная установка, которая находится в ООО «Ониум плюс» в Ярославле и лабораторная должны действовать непрерывно.

Как пояснила аспирант кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Екатерина Воробьева, перед командой стоит задача по совершенствованию работы с полученным сырьем, отличающегося от нефти. В дальнейшем это может улучшить экологическую проблему, связанную с захоронением твердого пластика, которого с каждым днем становится все больше, на полигонах ТБО.

По оценкам ученых производство синтетического топлива из мусора — перспективное направление, так как потери составляют всего 5 процентов. Планируется, что до конца года будет установлено еще две лабораторных установки. В дальнейшем будет подтвержден и экономический эффект.

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#Анатолий Якимов#Общество#Технологии#Наука#НГУ#Топливо#Разработка
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