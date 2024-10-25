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Posted 25 октября, 05:05

Published 25 октября, 05:05

Modified 25 октября, 05:07

Updated 25 октября, 05:07

Бизнесмен из Чулыма «забыл» выплатить сотрудникам сотни тысяч

Бизнесмен из Чулыма «забыл» выплатить сотрудникам сотни тысяч

25 октября 2024, 05:05
Фото: 1MI
Бизнесмен из Чулыма «забыл» выплатить сотрудникам сотни тысяч
Работники хлебопекарни одного из районов Новосибирской области были вынуждены подать жалобу в прокуратуру из-за того, что им выплачивали зарплату частями, сообщает пресс-служба ведомства.

Четыре человека работали на предприятии по выпуску хлебобулочной продукции в Чулымском районе. В течение нескольких месяцев они получали заработную плату не в полном объеме. За помощью они решили обратиться в прокуратуру.

Как показала проверка, общий размер невыплаченных средств превысил четверть миллиона рублей. Прокурор Чулымского района подал иски в суд с требованием взыскать задолженность перед работниками, а также выплатить компенсацию ущерба за моральный вред, причиненный им в результате оплаты труда не в полном объеме.

Суд вынес решение в пользу трудящихся. Работодатель перечислил недоплаченные деньги — 259 тысяч рублей и компенсировал обратившимся в прокуратуру моральный вред в размере 13 500 рублей.

Руководитель предприятия и юридическое лицо постановлением прокурора привлечены к административной ответственности. В качестве наказания им назначены штрафы на общую суму 30 000 рублей.

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#Анатолий Якимов#Общество#Происшествия#Суд#Прокуратура#Зарплата#Чулым
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