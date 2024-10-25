Бизнесмен из Чулыма «забыл» выплатить сотрудникам сотни тысяч

Posted 25 октября, 05:05
Published 25 октября, 05:05
Modified 25 октября, 05:07
Updated 25 октября, 05:07
Четыре человека работали на предприятии по выпуску хлебобулочной продукции в Чулымском районе. В течение нескольких месяцев они получали заработную плату не в полном объеме. За помощью они решили обратиться в прокуратуру.
Как показала проверка, общий размер невыплаченных средств превысил четверть миллиона рублей. Прокурор Чулымского района подал иски в суд с требованием взыскать задолженность перед работниками, а также выплатить компенсацию ущерба за моральный вред, причиненный им в результате оплаты труда не в полном объеме.
Суд вынес решение в пользу трудящихся. Работодатель перечислил недоплаченные деньги — 259 тысяч рублей и компенсировал обратившимся в прокуратуру моральный вред в размере 13 500 рублей.
Руководитель предприятия и юридическое лицо постановлением прокурора привлечены к административной ответственности. В качестве наказания им назначены штрафы на общую суму 30 000 рублей.