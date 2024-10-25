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Posted 25 октября, 11:35

Published 25 октября, 11:35

Modified 25 октября, 11:37

Updated 25 октября, 11:37

Андрей Панферов

Депутат предложил увеличить срок службы в армии до двух лет

25 октября 2024, 11:35
Фото: VK
Андрей Панферов

Глава новосибирского батальона «Вега» Панферов предложил увеличить срок службы

Командир элитного батальона «Вега» Андрей Панферов поделился мнением о возможном увеличении срока службы в армии до двух лет, подчеркнув, что такой подход помог бы подготовить более квалифицированных солдат.

Панферов заявил, что двухлетний срок службы позволяет эффективнее обучить солдата. Он объяснил, что солдат, прошедший двухлетнюю подготовку, становится более опытным и квалифицированным, чем тот, кто провел в армии всего год. По его мнению, первый год служит для базовой адаптации и освоения начальных навыков, а второй помогает углубить знания и укрепить боевые умения.

Важным аспектом Панферов считает справедливое отношение к солдатам, независимо от их происхождения. Он опасается, что введение отдельного срока для новых граждан может привести к социальному расслоению в армейской среде, что недопустимо в условиях совместной службы, приводит его словам Сиб.фм.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Армия#Депутат#Служба#Опыт#Квалификация
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