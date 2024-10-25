Депутат предложил увеличить срок службы в армии до двух лет

Posted 25 октября, 11:35
Published 25 октября, 11:35
Modified 25 октября, 11:37
Updated 25 октября, 11:37
Панферов заявил, что двухлетний срок службы позволяет эффективнее обучить солдата. Он объяснил, что солдат, прошедший двухлетнюю подготовку, становится более опытным и квалифицированным, чем тот, кто провел в армии всего год. По его мнению, первый год служит для базовой адаптации и освоения начальных навыков, а второй помогает углубить знания и укрепить боевые умения.
Важным аспектом Панферов считает справедливое отношение к солдатам, независимо от их происхождения. Он опасается, что введение отдельного срока для новых граждан может привести к социальному расслоению в армейской среде, что недопустимо в условиях совместной службы, приводит его словам Сиб.фм.