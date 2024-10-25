Десятки мигрантов увезли в новосибирский военкомат после «облавы»

Posted 25 октября, 06:33
Published 25 октября, 06:33
Modified 25 октября, 06:35
Updated 25 октября, 06:35
В Хилокском жилмассиве была «облава» на нелегальных мигрантов. Силовики нагрянули в кафе «Али-Баба». Там находились около 70 человек. Заведение пользуется большим спросом у иностранцев.
Силовики проверили у всех посетителей документы. В итоге, в военкомат увезли 45 человек. Их поставят на воинский учет, пишет VN.ru. Сейчас рассматривается вопрос о закрытии увеселительного заведения.
Ранее на Хилке развернули нелегальную торговлю. Цыгане ежедневно торгуют там барахлом и штрафы их не волнуют.