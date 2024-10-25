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Posted 25 октября, 06:33

Published 25 октября, 06:33

Modified 25 октября, 06:35

Updated 25 октября, 06:35

Не все мигранты оказались нарушителями

Десятки мигрантов увезли в новосибирский военкомат после «облавы»

25 октября 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney
Не все мигранты оказались нарушителями
Рейд на мигрантов прошел в Новосибирске: десятки мигрантов оказались в военкомате, сообщили в СК.

В Хилокском жилмассиве была «облава» на нелегальных мигрантов. Силовики нагрянули в кафе «Али-Баба». Там находились около 70 человек. Заведение пользуется большим спросом у иностранцев.

Силовики проверили у всех посетителей документы. В итоге, в военкомат увезли 45 человек. Их поставят на воинский учет, пишет VN.ru. Сейчас рассматривается вопрос о закрытии увеселительного заведения.

Ранее на Хилке развернули нелегальную торговлю. Цыгане ежедневно торгуют там барахлом и штрафы их не волнуют.

За год из Новосибирской области выгнали больше 2,5 тысяч мигрантов-нелегалов
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Военкомат#СК#Рейд
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