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Posted 25 октября, 03:05

Published 25 октября, 03:05

Modified 25 октября, 03:07

Updated 25 октября, 03:07

Должник из Новосибирска спрятал «буханку» в горбольнице

Должник из Новосибирска спрятал «буханку» в горбольнице — что сделали приставы

25 октября 2024, 03:05
Фото: пресс-службы УФССП по Новосибирской области

Должник из Новосибирска спрятал «буханку» в горбольнице

Автомобиль УАЗ найденный судебными приставами на территории гобольницы Новосибирска может быть продан, если владелец не погасит долг в размере 631 000 рублей.

В течение трех дней судебный пристав-исполнитель пытался найти автомобиль должника в гаражах, расположенных на территории горбольницы Новосибирска. Обнаружить УАЗ-«буханку» помог случай. Дверь бокса, где находилась машина, была открыта. Представитель УФССП сверил номер государственной регистрации автомобиля и вызвал эвакуатор.

В отношении должника было возбуждено 14 исполнительных производств на сумму, превышающую 1 миллион рублей. Из его зарплаты удерживается часть денег. Но чтобы погасить долг — 631 тысячу рублей — их было недостаточно. Поэтому было решено арестовать автомобиль. Во время процедуры должник так и не появился.

Если владелец УАЗа не оплатит долг, то арестованный автомобиль будет продан через специализированную компанию. А вырученные деньги направят на погашение задолженности.

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#Анатолий Якимов#Общество#УФССП#Долг#Приставы#Закон
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