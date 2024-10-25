Должник из Новосибирска спрятал «буханку» в горбольнице — что сделали приставы

Posted 25 октября, 03:05
Published 25 октября, 03:05
Modified 25 октября, 03:07
Updated 25 октября, 03:07
В течение трех дней судебный пристав-исполнитель пытался найти автомобиль должника в гаражах, расположенных на территории горбольницы Новосибирска. Обнаружить УАЗ-«буханку» помог случай. Дверь бокса, где находилась машина, была открыта. Представитель УФССП сверил номер государственной регистрации автомобиля и вызвал эвакуатор.
В отношении должника было возбуждено 14 исполнительных производств на сумму, превышающую 1 миллион рублей. Из его зарплаты удерживается часть денег. Но чтобы погасить долг — 631 тысячу рублей — их было недостаточно. Поэтому было решено арестовать автомобиль. Во время процедуры должник так и не появился.
Если владелец УАЗа не оплатит долг, то арестованный автомобиль будет продан через специализированную компанию. А вырученные деньги направят на погашение задолженности.