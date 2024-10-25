Должник из Новосибирска спрятал «буханку» в горбольнице — что сделали приставы

В отношении должника было возбуждено 14 исполнительных производств на сумму, превышающую 1 миллион рублей. Из его зарплаты удерживается часть денег. Но чтобы погасить долг — 631 тысячу рублей — их было недостаточно. Поэтому было решено арестовать автомобиль. Во время процедуры должник так и не появился.