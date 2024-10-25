Экс-главу «Экологии-Новосибирск» начали судить за мошенничество на миллиард

Posted 25 октября, 09:42
Published 25 октября, 09:42
Modified 25 октября, 09:44
Updated 25 октября, 09:44
Лариса Анисимова обвиняется в мошенничестве. Ей приписывают 10 фактов преступлений по данной статье.
По версии следствия, будучи гендиректором регоператора «Экология-Новосибирск» она заключала договоры с различными операторами по вывозу мусора, но оплачивать их услуги не собиралась. В результате, в ее карман шли деньги от абонентов за услуги по вывозу мусора.
Был причинен ущерб в один млрд рублей. Свою вину Анисимова не признает. На первом заседании ей предъявили обвинение. Следующую дату суда пока не назвали.