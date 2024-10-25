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Posted 25 октября, 09:42

Published 25 октября, 09:42

Modified 25 октября, 09:44

Updated 25 октября, 09:44

Анисимову обвиняют в мошенничестве

Экс-главу «Экологии-Новосибирск» начали судить за мошенничество на миллиард

25 октября 2024, 09:42
Фото: 1MI
Анисимову обвиняют в мошенничестве
Рассматривать уголовное дело бывшей руководительницы «Экологии-Новосибирск» начали в суде, о чем информирует судебный департамент.

Лариса Анисимова обвиняется в мошенничестве. Ей приписывают 10 фактов преступлений по данной статье.

По версии следствия, будучи гендиректором регоператора «Экология-Новосибирск» она заключала договоры с различными операторами по вывозу мусора, но оплачивать их услуги не собиралась. В результате, в ее карман шли деньги от абонентов за услуги по вывозу мусора.

Был причинен ущерб в один млрд рублей. Свою вину Анисимова не признает. На первом заседании ей предъявили обвинение. Следующую дату суда пока не назвали.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Экология-Новосибирск#Лариса Анисимова
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