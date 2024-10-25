Экс-главу «Экологии-Новосибирск» начали судить за мошенничество на миллиард

По версии следствия, будучи гендиректором регоператора «Экология-Новосибирск» она заключала договоры с различными операторами по вывозу мусора, но оплачивать их услуги не собиралась. В результате, в ее карман шли деньги от абонентов за услуги по вывозу мусора.