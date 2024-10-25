Фонтан у Заксобрания в Новосибирске сделают музыкальным

Posted 25 октября, 05:56
Published 25 октября, 05:56
Modified 25 октября, 05:58
Updated 25 октября, 05:58
Пока «Хозяйственное управление» ищет тех, кто разработает проект и смету по созданию музыкального фонтана. Подать заявку можно до 28 октября. Документы должны быть готовы к марту следующего года.
На разработку проекта выделят 1,4 млн рублей. Во сколько обойдется сама реконструкция, станет известно после составления сметы.
Выбранный подрядчик выполнит всю работу, включая обследования конструкции, замену и отделку. Фонтан будет иметь несколько режимов работы. Детали пока не уточняются, но визуально объект должен выглядеть современно. На нем сделают разную подсветку. Все городские фонтаны отключили в конце августа.