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Posted 25 октября, 05:56

Published 25 октября, 05:56

Modified 25 октября, 05:58

Updated 25 октября, 05:58

Фонтан начнут делать в 2025 году

Фонтан у Заксобрания в Новосибирске сделают музыкальным

25 октября 2024, 05:56
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info
Фонтан начнут делать в 2025 году
Музыкальным намерены сделать фонтан у здания новосибирского Заксобрания, о чем свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

Пока «Хозяйственное управление» ищет тех, кто разработает проект и смету по созданию музыкального фонтана. Подать заявку можно до 28 октября. Документы должны быть готовы к марту следующего года.

На разработку проекта выделят 1,4 млн рублей. Во сколько обойдется сама реконструкция, станет известно после составления сметы.

Выбранный подрядчик выполнит всю работу, включая обследования конструкции, замену и отделку. Фонтан будет иметь несколько режимов работы. Детали пока не уточняются, но визуально объект должен выглядеть современно. На нем сделают разную подсветку. Все городские фонтаны отключили в конце августа.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Фонтан#Заксобрание
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