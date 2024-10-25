Фонтан у Заксобрания в Новосибирске сделают музыкальным

Выбранный подрядчик выполнит всю работу, включая обследования конструкции, замену и отделку. Фонтан будет иметь несколько режимов работы. Детали пока не уточняются, но визуально объект должен выглядеть современно. На нем сделают разную подсветку. Все городские фонтаны отключили в конце августа.