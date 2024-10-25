Гороскоп на 25 октября 2024 года для каждого знака зодиака

Стрельцам предстоит день, полный общения и интересных событий. Ваша энергия будет притягивать к вам людей, что может привести к новым знакомствам и перспективам. Однако будьте осторожны с обещаниями — не берите на себя больше, чем сможете выполнить. Вечер может принести приятные сюрпризы, если вы решите провести его в кругу друзей или любимых.