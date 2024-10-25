Как новосибирцы конфликтовали с цыганами: история вопроса

В сентябре 2024 года дорожный конфликт перерос в массовую драку. Водители двух автомобилей, в одном из которых ехали цыгане, не смогли договориться о приоритете проезда по одному из дворов в Октябрьском районе. Во время словесной перепалки аргументы быстро иссякли и в ход пошли кулаки.