Как новосибирцы конфликтовали с цыганами: история вопроса

Posted 25 октября, 09:15
Published 25 октября, 09:15
Modified 25 октября, 09:17
Updated 25 октября, 09:17
На фоне минувших событий и последовавших за ними массовых акций протеста против действий представителей цыганской диаспоры в Челябинской области, в Новосибирске тоже заговорили о противоправном поведении цыган. Мы вспомнили самые резонансные события с участием членов диаспоры.
Летом прошлого года конфликт между жителями СНТ «Спутник» под Новосибирском и людей из цыганского табора, обосновавшегося недалеко от садовых участков, перешел в горячую стадию. Обвинения цыган в воровстве переросли в массовую драку.
В итоге, когда детали давно назревавшего конфликта стали достоянием СМИ, полиция устроила рейд, в ходе которого задержала 115 жителей табора. Ранее садоводы неоднократно жаловались силовикам на вызывающее поведение пришельцев, но никакой реакции не было.
Летом того же года жители окраины Ленинского района были напуганы нашествием представителей цыганской народности люли из Таджикистана на Клещихинское кладбище. Они разоряли мусорные баки, устраивали ночевки прямо на могилах и вели себя очень агрессивно, угрожая ножами тем, кто пытался сделать замечание.
Дети цыган круглыми сутками попрошайничали в округе. Горожане пытались воздействовать на незваных новых соседей через органы опеки, но там ничего предпринимать не стали.
В сентябре 2024 года дорожный конфликт перерос в массовую драку. Водители двух автомобилей, в одном из которых ехали цыгане, не смогли договориться о приоритете проезда по одному из дворов в Октябрьском районе. Во время словесной перепалки аргументы быстро иссякли и в ход пошли кулаки.
По словам очевидцев, цыгане в итоге вооружились досками, оторванными с ограждения цветочных клумб, и одержали верх над своими оппонентами, нанеся им различные травмы. Но сбежать с места конфликта им не удалось. Вовремя подоспел наряд ДПС и всех агрессивных представителей цыганского народа забрали в отдел.
На днях жители Хилокского жилмассива пожаловались на массовое нашествие торговок-цыганок, которые устроили настоящий уличный рынок. Люди неоднократно пытались прогнать нелегальных продавцов различного барахла, но они неизменно возвращались.
В итоге чиновники районной администрации совместно с полицией устроили рейд, в ходе которого часть товара была изъята, выписаны штрафы за незаконную торговлю. Помогут ли такие меры ликвидировать стихийную барахолку, станет понятно в ближайшем будущем.