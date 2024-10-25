Китайцы съехались в Новосибирск — чем они интересовались

В Новосибирске прошел Форум по поддержке малых и средних предприятий России и КНР. Мероприятие проходит ежегодно и в Китае и в Российской Федерации. Сначала его проводят в центральных городах, а затем в малых — таким стал и Новосибирск. Бизнесмены обговорили взаимное сотрудничество с городом Иу.