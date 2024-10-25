Китайцы съехались в Новосибирск — чем они интересовались

Posted 25 октября, 04:29
Published 25 октября, 04:29
Modified 25 октября, 04:31
Updated 25 октября, 04:31
В Новосибирске прошел Форум по поддержке малых и средних предприятий России и КНР. Мероприятие проходит ежегодно и в Китае и в Российской Федерации. Сначала его проводят в центральных городах, а затем в малых — таким стал и Новосибирск. Бизнесмены обговорили взаимное сотрудничество с городом Иу.
Всего на форум приехали 50 китайцев. В областной столице они интересовались продовольственными товарами, дарами Сибири, машиностроительной продукцией и разработками ученых.
Как отметил депутат Госдумы Александр Аксененко, сотрудничество с Китаем и Новосибирском вызывает большой интерес. Столица Сибири является большим логистическим центром за Уралом. Здесь есть международный аэропорт Толмачево, строится СКИФ, ПЛП, развивается Академгородок, поэтому Новосибирску есть чем гордиться. Ранее губернатор предложил расширить возможности для привлечения специалистов в Сибирь.