Малышке дальневосточных леопардов из Новосибирского зоопарка выбрали милое имя

Детеныш появился в семье дальневосточных леопардов совсем недавно. Девочке всего три месяца. За это время она заметно подросла и многому научилась. Малышка свободно передвигается по вольеру без мамы, играет, исполняет трюки и оттачивает охотничьи инстинкты.