Малышке дальневосточных леопардов из Новосибирского зоопарка выбрали милое имя

Posted 25 октября, 08:59
Published 25 октября, 08:59
Modified 25 октября, 09:01
Updated 25 октября, 09:01
Детеныш появился в семье дальневосточных леопардов совсем недавно. Девочке всего три месяца. За это время она заметно подросла и многому научилась. Малышка свободно передвигается по вольеру без мамы, играет, исполняет трюки и оттачивает охотничьи инстинкты.
Зверек с каждым днем становится все увереннее в себе, а посетители зоопарка не могут оторвать взгляд от причудливой девочки. Мама продолжает ухаживать за своим чадом: кормит, умывает и бережет чуткий сон.
В октябре малышке выбрали имя. Ее назвали Хлоя. Новосибирцам пришлось оно по душе:
«Красивое имя, как и сама носительница этого прекрасного имени»
«Красивое имя для очень красивой малышки! Хлоя — „цветущая“ или „плодородие“ в переводе с греческого! Расти здоровенькой и ловкой, наше милое, голубоглазое сокровище!».