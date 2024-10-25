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Posted 25 октября, 08:59

Published 25 октября, 08:59

Modified 25 октября, 09:01

Updated 25 октября, 09:01

Малышке выбрали имя

Малышке дальневосточных леопардов из Новосибирского зоопарка выбрали милое имя

25 октября 2024, 08:59
Фото: В. Габов, В. Шпаков. Новосибирский зоопарк
Малышке выбрали имя
В Новосибирском зоопарке придумали, как назвать малышку леопардов, о чем рассказали в соцсетях учреждения.

Детеныш появился в семье дальневосточных леопардов совсем недавно. Девочке всего три месяца. За это время она заметно подросла и многому научилась. Малышка свободно передвигается по вольеру без мамы, играет, исполняет трюки и оттачивает охотничьи инстинкты.

Зверек с каждым днем становится все увереннее в себе, а посетители зоопарка не могут оторвать взгляд от причудливой девочки. Мама продолжает ухаживать за своим чадом: кормит, умывает и бережет чуткий сон.

Видео: В. Габов, В. Шпаков. Новосибирский зоопарк.

В октябре малышке выбрали имя. Ее назвали Хлоя. Новосибирцам пришлось оно по душе:

«Красивое имя, как и сама носительница этого прекрасного имени»
«Красивое имя для очень красивой малышки! Хлоя — „цветущая“ или „плодородие“ в переводе с греческого! Расти здоровенькой и ловкой, наше милое, голубоглазое сокровище!».
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