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Posted 25 октября, 12:10

Published 25 октября, 12:10

Modified 25 октября, 12:10

Updated 25 октября, 12:10

День Иверской иконы 26 октября

Народные приметы 26 октября: что можно и нельзя делать в день Иверской иконы

25 октября 2024, 12:10
Фото: Иверская икона
День Иверской иконы 26 октября

О приметах и запретах в день Иверской иконы 26 октября рассказали новосибирцам

26 октября православный мир отмечает праздник в честь Иверской иконы Божией Матери — одной из наиболее почитаемых святынь, которая символизирует защиту, утешение и чудотворное покровительство. Этот день полон народных примет, поверий и особых традиций.

История Иверской иконы Божией Матери

Иверская икона, известная также как Вратарница, хранится в Иверском монастыре на Святой Горе Афон. Согласно преданию, во времена правления византийского императора Феофила, когда волна иконоборчества захлестнула Византию, одна благочестивая женщина спрятала икону от уничтожения, опустив её в море. Несколько столетий спустя монахи Иверского монастыря на Афоне стали свидетелями чуда: икона чудесным образом появилась на воде, освещённая огненным столпом.

По легенде, преподобный Гавриил Святогорец смог пройти по воде, чтобы вынести икону на берег. Но каждый раз, когда монахи помещали её в храм, икона вновь оказывалась над воротами обители. Это удивительное явление закрепило за ней название Вратарница, символизирующее её роль хранительницы монастыря и защитницы всех, кто обращается к ней за помощью.

В этот день важно соблюдать запретыВ этот день важно соблюдать запреты
В этот день важно соблюдать запреты. Фото: Иверская икона

Запреты и приметы на 26 октября 2024 года

Праздник Иверской иконы Божией Матери имеет свои строгие правила и запреты, основанные на христианских и народных представлениях о правильном поведении в этот день.

  1. Избегайте обид и гнева. Церковный календарь предостерегает от злых мыслей, обид и мести. Христианская традиция требует прощения и милости, поэтому важно избегать осуждения и негатива. Направив своё сердце на покаяние, каждый сможет ощутить внутренний покой.

  2. Не делитесь успехами и достижениями. Народная мудрость гласит, что в этот день нельзя рассказывать о своих успехах, чтобы избежать зависти и сглаза. Это поможет сохранить благополучие, не привлекая ненужного внимания к своим достижениям.

  3. Остерегайтесь новых знакомств. В народных поверьях говорится, что 26 октября особенно активны мошенники и интриганы, поэтому важно быть осторожным при общении с незнакомцами, избегать подозрительных лиц и подозрительных ситуаций.

  4. Не занимайте и не давайте взаймы. Этот день неблагоприятен для финансовых операций, особенно для взятия и дачи денег в долг. Считается, что это может привести к долгосрочным проблемам и разладу в отношениях.

  5. Будьте осторожны с ценными вещами. Народные приметы советуют не оставлять деньги, ценные вещи или документы без присмотра. Это связано с тем, что повышается вероятность краж или других материальных потерь.

  6. Ограничьте физическую активность в бане. Если посещаете баню, придерживайтесь определённых ритуалов. Не рекомендуется заходить лицом вперёд — это считается признаком уважения к баннику, банному духу, который, по поверью, может рассердиться и принести неприятности.

Не стоит посещать банюНе стоит посещать баню
Не стоит посещать баню. Фото: Изображение Midjourney

Что можно делать 26 октября

Несмотря на строгие запреты, многие традиции, напротив, рекомендуют, что следует делать в этот день для укрепления духовного и физического состояния.

  1. Посещение церкви. Этот день посвящён молитве и духовному очищению, особенно если предстоит важное дело или решение. Верующие молятся перед Иверской иконой о защите от бед, укреплении семейного очага и благополучии близких.

  2. Вязание и рукоделие. Считается, что занятия рукоделием, например вязанием, помогают обрести душевное равновесие и спокойствие. В этот день это занятие обретает особое значение: работа, выполненная с любовью и терпением, приносит благополучие и долголетие.

  3. Обновление и очищение дома. Проведение лёгкой уборки и замена старых предметов символизируют обновление и привлечение чистой энергии в дом. Также рекомендуются обряды, направленные на защиту жилища от негативного влияния.

  4. Заключение брака. В православной традиции свадьба в день Иверской иконы считается благоприятным событием, символизирующим крепкий и счастливый союз. Пары, вступающие в брак в этот день, могут рассчитывать на долгий и счастливый брак.

День подходит для бракаДень подходит для брака
День подходит для брака. Фото: Изображение Midjourney

Народные приметы и наблюдения

  1. Погода. Если облака на закате окрашены в красный цвет, это предвещает дождь. Появление инея на земле — знак близких осадков, а яркий синий оттенок неба с утра сулит солнечный и тёплый день.

  2. Поведение животных. По народным приметам, если кошка задерживается у окна — к потеплению, а ранний крик петуха на рассвете предвещает изменения погоды.

  3. Сезонные приметы. Наличие грибов в лесу подсказывает, что осень продлится дольше обычного.

Значение дня для души

26 октября считается днём глубокого размышления о вечных ценностях. Праздник Иверской иконы напоминает, что материальные блага вторичны, а духовное богатство — истинное сокровище. Проведя день в созерцании и внутренней тишине, верующий человек обретает духовное обновление и обретается в благости Божией.

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