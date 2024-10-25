Народные приметы 26 октября: что можно и нельзя делать в день Иверской иконы

Избегайте обид и гнева. Церковный календарь предостерегает от злых мыслей, обид и мести. Христианская традиция требует прощения и милости, поэтому важно избегать осуждения и негатива. Направив своё сердце на покаяние, каждый сможет ощутить внутренний покой.

Не делитесь успехами и достижениями. Народная мудрость гласит, что в этот день нельзя рассказывать о своих успехах, чтобы избежать зависти и сглаза. Это поможет сохранить благополучие, не привлекая ненужного внимания к своим достижениям.

Остерегайтесь новых знакомств. В народных поверьях говорится, что 26 октября особенно активны мошенники и интриганы, поэтому важно быть осторожным при общении с незнакомцами, избегать подозрительных лиц и подозрительных ситуаций.

Не занимайте и не давайте взаймы. Этот день неблагоприятен для финансовых операций, особенно для взятия и дачи денег в долг. Считается, что это может привести к долгосрочным проблемам и разладу в отношениях.

Будьте осторожны с ценными вещами. Народные приметы советуют не оставлять деньги, ценные вещи или документы без присмотра. Это связано с тем, что повышается вероятность краж или других материальных потерь.