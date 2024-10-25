Названы самые посещаемые туристами регионы летом 2024 — какое место занял Новосибирск

Posted 25 октября, 07:39
Published 25 октября, 07:39
Modified 25 октября, 07:41
Updated 25 октября, 07:41
Самым посещаемым регионом стал Краснодарский край. Это было излюбленное место для туристов летом 2024. На втором и третьем месте списка «ПромРейтинга» Московская область и Москва. Традиционно, эти места являются востребованными для путешественников.
С июня по август по турпотоку Санкт-Петербург опередил Ленинградскую область. Также туристы часто ездят в Крым, поэтому он на шестом месте рейтинга. А вот седьмое место заняла Новосибирская область. В прошлом году она была на десятой позиции.
Всего было насчитано 61818307 поездок по России. Ранее обсуждалось, что в Новосибирской области введут туристический налог.