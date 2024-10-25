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Posted 25 октября, 07:39

Published 25 октября, 07:39

Modified 25 октября, 07:41

Updated 25 октября, 07:41

Туристы часто ездят по России

Названы самые посещаемые туристами регионы летом 2024 — какое место занял Новосибирск

25 октября 2024, 07:39
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Туристы часто ездят по России

Новосибирская область попала в топ-10 регионов по турпотоку летом

Стали известны российские регионы, которые выбились в лидеры по туристическому потоку, что узнали аналитики.

Самым посещаемым регионом стал Краснодарский край. Это было излюбленное место для туристов летом 2024. На втором и третьем месте списка «ПромРейтинга» Московская область и Москва. Традиционно, эти места являются востребованными для путешественников.

С июня по август по турпотоку Санкт-Петербург опередил Ленинградскую область. Также туристы часто ездят в Крым, поэтому он на шестом месте рейтинга. А вот седьмое место заняла Новосибирская область. В прошлом году она была на десятой позиции.

Всего было насчитано 61818307 поездок по России. Ранее обсуждалось, что в Новосибирской области введут туристический налог.

Фото: «Промрейтинг»
Топ популярных туристических мест — в какие районы Новосибирской области поехать
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Россия#Туризм#Путешествия
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