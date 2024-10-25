Несколько районов в Новосибирске до сих пор остаются без тепла

Posted 25 октября, 12:19
Published 25 октября, 12:19
Modified 25 октября, 12:19
Updated 25 октября, 12:19
Согласно данным городского портала жизнеобеспечения, в Центральном районе аварийно отключены от отопления пять домов по улице Максима Горького, а в Железнодорожном районе без тепла остались четыре здания на улице Революции. Жители Октябрьского района также сообщают об отсутствии тепла в домах на улице Кирова.
Ситуация усугубилась после недавнего прорыва тепломагистрали под Октябрьским мостом, который произошел накануне и повлиял на подачу тепла в Центральный и Октябрьский районы. В компании СГК в разговоре с Сибкрай.ru поначалу заверили, что работы займут не больше нескольких часов, однако сегодня ремонт на месте продолжается. Представители компании заявили, что уже демонтировали поврежденный участок и приступили к установке новых труб. При этом СГК подчеркнули, что ремонтные работы на трубопроводе якобы не влияют на теплоснабжение потребителей.
«Проводятся ремонтные работы. Дефектный участок демонтирован, сейчас производится монтаж замененного участка трубопровода», — сообщили Сибкрай.ru в СГК.
Напомним, накануне 24 октября произошла очередная авария — горячая вода забила из трубы под октябрьским мостом на левом берегу Новосибирска.