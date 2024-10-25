atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 12:19

Published 25 октября, 12:19

Modified 25 октября, 12:19

Updated 25 октября, 12:19

Отопление отсутствует в Октябрьском районе

Несколько районов в Новосибирске до сих пор остаются без тепла

25 октября 2024, 12:19
Фото: 1MI
Отопление отсутствует в Октябрьском районе
Жители правобережья Новосибирска вновь столкнулись с отсутствием горячей воды и низкими температурами в батареях, несмотря на официальные заверения в нормальном функционировании систем теплоснабжения. На снижение параметров тепла особенно жалуются жители центра и половины Октябрьского района.

Согласно данным городского портала жизнеобеспечения, в Центральном районе аварийно отключены от отопления пять домов по улице Максима Горького, а в Железнодорожном районе без тепла остались четыре здания на улице Революции. Жители Октябрьского района также сообщают об отсутствии тепла в домах на улице Кирова.

Ситуация усугубилась после недавнего прорыва тепломагистрали под Октябрьским мостом, который произошел накануне и повлиял на подачу тепла в Центральный и Октябрьский районы. В компании СГК в разговоре с Сибкрай.ru поначалу заверили, что работы займут не больше нескольких часов, однако сегодня ремонт на месте продолжается. Представители компании заявили, что уже демонтировали поврежденный участок и приступили к установке новых труб. При этом СГК подчеркнули, что ремонтные работы на трубопроводе якобы не влияют на теплоснабжение потребителей.

«Проводятся ремонтные работы. Дефектный участок демонтирован, сейчас производится монтаж замененного участка трубопровода», — сообщили Сибкрай.ru в СГК.

Напомним, накануне 24 октября произошла очередная авария — горячая вода забила из трубы под октябрьским мостом на левом берегу Новосибирска.

Режим повышенной готовности ввели в поселке Линево Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Пятилетку за 4 года»: вы ни за что не вспомните эти лозунги из СССР — тестТы точно не жил в СССР, если не знаешь эти 11 фраз из легендарных советских фильмовТест на психические расстройства и отклонения — когда бежать к психологу
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Авария#Тепло#ЖКХ#Теплоснабжение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика