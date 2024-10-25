Несколько районов в Новосибирске до сих пор остаются без тепла

Ситуация усугубилась после недавнего прорыва тепломагистрали под Октябрьским мостом, который произошел накануне и повлиял на подачу тепла в Центральный и Октябрьский районы. В компании СГК в разговоре с Сибкрай.ru поначалу заверили, что работы займут не больше нескольких часов, однако сегодня ремонт на месте продолжается. Представители компании заявили, что уже демонтировали поврежденный участок и приступили к установке новых труб. При этом СГК подчеркнули, что ремонтные работы на трубопроводе якобы не влияют на теплоснабжение потребителей.