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Posted 25 октября, 08:05

Published 25 октября, 08:05

Modified 25 октября, 08:07

Updated 25 октября, 08:07

Делегация Китая в Новосибирске

Новосибирская область укрепляет межрегиональные связи с Китаем

25 октября 2024, 08:05
Фото: Правительство Новосибирской области
Делегация Китая в Новосибирске
Перспективные направления взаимодействия нашей области и провинции Чжэцзян (КНР), укрепление двусторонних связей сегодня обсудил Губернатор Андрей Травников с членами делегации Международного отдела ЦК Коммунистической партии Китая и руководства провинции Чжэцзян.

В рамках визита китайской делегации, включающей как представителей власти, так и деловых кругов, состоялся XI Форум по поддержке малых и средних предприятий России и Китая. Мероприятие организовано Комитетом по строительству и ЖКХ Государственной Думы и Правительством Новосибирской области.

Андрей Травников выразил благодарность депутатам Госдумы Алексею Чепе и Александру Аксененко за организацию форума и предложил обсудить дальнейшие шаги для усиления межрегионального сотрудничества.

«Напомню, что по результатам X форума, который мы проводили в провинции Чжэцзян, мы создали несколько совместных предприятий, которые сегодня очень нужны нашей стране. У нас есть предложения по созданию совместных предприятий в области машиностроения, строительства, строительных материалов. Во время вчерашних мероприятий все подчеркивали, что Новосибирск — это сердце азиатской части России, здесь сосредоточен научный потенциал. И Новосибирской области есть что предложить китайскими партнёрам», — отметил Алексей Чепа.

Господин Ван Чэн, член постоянного комитета и заведующий организационным отделом Чжэцзянского провинциального комитета КПК, подчеркнул, что делегация была впечатлена динамичным развитием Новосибирской области.

Встреча с китайской делегациейВстреча с китайской делегацией
Встреча с китайской делегацией. Фото: Правительство Новосибирской области
«На полях саммита БРИКС Председатель Си Цзиньпин и Президент Владимир Путин встретились. Можно сказать, что такие частые встречи между нашими лидерами доказывают непрерывное углубление нашего политического взаимодоверия. И мы уверены, что корабль развития отношений Китая и России непременно продвигается вперёд», — отметил Ван Чэн.

Он подчеркнул, что важно укреплять межрегиональные связи. Новосибирскую область представитель Китая назвал жемчужиной Сибири.

В продолжение обсуждения концепции открытости Андрей Травников подчеркнул готовность Новосибирской области развивать взаимовыгодные отношения с провинцией Чжэцзян.

«Действительно, Новосибирская область — очень открытый регион. У нашей столицы — Новосибирска — несколько городов-побратимов в разных странах мира. У Новосибирской области партнёрские отношения со многими регионами, провинциями разных стран. Там, где нам удаётся поддержать взаимную активность, заинтересованность в таких партнёрских отношениях, есть достойные результаты по развитию. Безусловно, мы готовы воспользоваться Вашим предложением и выстроить такие же взаимоотношения и с провинцией Чжэцзян, — в продолжении концепции открытости, которую мы продвигаем, и которую продвигает китайская сторона. К этому обязывают и взаимоотношения наших лидеров — господина Си Цзиньпина и нашего Президента Владимира Владимировича Путина», — отметил губернатор.

В завершение встречи Андрей Травников предложил китайской делегации отметить наиболее интересные направления для сотрудничества — будь то гуманитарная сфера, экономика или инвестиции. Новосибирская область готова детально проработать эти направления и подобрать потенциальных партнёров для дальнейшего взаимодействия.

Путешественница сравнила жизнь в Китае и Новосибирске — что ее возмутило
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#Алина Гурицкая#Политика#Образование#Новосибирская область#Туризм#Форум#Андрей Травников#Торговля#Китай#Владимир Путин
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