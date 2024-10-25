Новосибирская область укрепляет межрегиональные связи с Китаем

В рамках визита китайской делегации, включающей как представителей власти, так и деловых кругов, состоялся XI Форум по поддержке малых и средних предприятий России и Китая. Мероприятие организовано Комитетом по строительству и ЖКХ Государственной Думы и Правительством Новосибирской области.