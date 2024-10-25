Новый кандидат на пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области — что о нем известно

Posted 25 октября, 04:28
Published 25 октября, 04:28
Modified 25 октября, 04:30
Updated 25 октября, 04:30
Пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области стал вакантен после смерти Николая Маламута, который скончался 11 сентября.
Согласно регламенту, 1 октября стартовала кампания по выдвижению кандидатов на пост уполномоченного по правам предпринимателей. Она завершится 30 октября. Свои предложения могут вносить депутаты и фракции областного парламента, а также Общественная палата региона.
На заседании Общественной палаты Новосибирской области, которое состоялось во четверг, 24 октября, на эту должность выдвинули кандидатуру первого заместителя председателя Законодательного собрания региона, полковника ГРУ в отставке Андрея Панферова.
Андрей Панферов родился 4 августа 1960 года. После окончания двух курсов Ташкентского государственного университета в 1979 году был призван в армию. Часть службы провел в Республике Афганистане. В 1984 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище, факультет воздушно-десантных войск. Был участником военных операций в Афганистане, Нагорном Карабахе, Чечне.
В 1998 году уволен в запас.
С 2005 года постоянно избирался депутатом Новосибирского областного совета (сейчас Законодательное собрание).
В 2023 году участвовал в специальной военной операции в должности командира добровольческого батальона «Вега».
Андрей Панферов — кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством IV степени», Александра Невского, Мужества, трижды — Красной звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.