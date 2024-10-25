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Posted 25 октября, 04:28

Published 25 октября, 04:28

Modified 25 октября, 04:30

Updated 25 октября, 04:30

Названо имя нового кандидата на пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области

Новый кандидат на пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области — что о нем известно

25 октября 2024, 04:28
Фото: с личной страницы Андрея Панферова в социальной сети «ВКонтакте»
Названо имя нового кандидата на пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области

Названо имя нового кандидата на пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области

Члены Общественной палаты Новосибирской области 24 октября выдвинули на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей региона кандидатуру первого заместителя председателя Законодательного собрания подполковника ГРУ в отставке Андрея Панферова.

Пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области стал вакантен после смерти Николая Маламута, который скончался 11 сентября.

Согласно регламенту, 1 октября стартовала кампания по выдвижению кандидатов на пост уполномоченного по правам предпринимателей. Она завершится 30 октября. Свои предложения могут вносить депутаты и фракции областного парламента, а также Общественная палата региона.

На заседании Общественной палаты Новосибирской области, которое состоялось во четверг, 24 октября, на эту должность выдвинули кандидатуру первого заместителя председателя Законодательного собрания региона, полковника ГРУ в отставке Андрея Панферова.

Андрей Панферов родился 4 августа 1960 года. После окончания двух курсов Ташкентского государственного университета в 1979 году был призван в армию. Часть службы провел в Республике Афганистане. В 1984 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище, факультет воздушно-десантных войск. Был участником военных операций в Афганистане, Нагорном Карабахе, Чечне.

В 1998 году уволен в запас.

С 2005 года постоянно избирался депутатом Новосибирского областного совета (сейчас Законодательное собрание).

В 2023 году участвовал в специальной военной операции в должности командира добровольческого батальона «Вега».

Андрей Панферов — кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством IV степени», Александра Невского, Мужества, трижды — Красной звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

Бизнес-омбудсмен Николай Мамулат скончался в Новосибирске во время сна
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