Новый кандидат на пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области — что о нем известно

Андрей Панферов родился 4 августа 1960 года. После окончания двух курсов Ташкентского государственного университета в 1979 году был призван в армию. Часть службы провел в Республике Афганистане. В 1984 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище, факультет воздушно-десантных войск. Был участником военных операций в Афганистане, Нагорном Карабахе, Чечне.