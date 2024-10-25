Общественники обвинили Филиппа Киркорова в развращении детей — что произошло

Список претензий к артисту насчитывает десятилетия и начинается с инцидента 2004 года, когда Киркоров оскорбил журналистку Ирину Ароян во время пресс-конференции, отмечают правозащитники. Также в обращении упомянуты его участие в вечеринке с Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года и скандал, связанный с танцами на кресте в 2022 году, который вызвал бурю негодования у верующих.