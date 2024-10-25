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Posted 25 октября, 10:42

Published 25 октября, 10:42

Modified 25 октября, 10:44

Updated 25 октября, 10:44

Филипп Киркоров

Общественники обвинили Филиппа Киркорова в развращении детей — что произошло

25 октября 2024, 10:42
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров

Новосибирские общественники обвинили Филиппа Киркорова в развращении детей

Активисты Сибирской правозащитной группы «Радетель» направили открытое письмо известному российскому певцу Филиппу Киркорову, призывая его уйти с российской эстрады. Причина обращения — неоднократные аморальные поступки певца, которые дискредитируют статус народного артиста.

Скандалы на протяжении десятилетий

Список претензий к артисту насчитывает десятилетия и начинается с инцидента 2004 года, когда Киркоров оскорбил журналистку Ирину Ароян во время пресс-конференции, отмечают правозащитники. Также в обращении упомянуты его участие в вечеринке с Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года и скандал, связанный с танцами на кресте в 2022 году, который вызвал бурю негодования у верующих.

Последней каплей, по словам активистов, стало участие Киркорова в проекте Димы Масленникова, где певец позволил себе фривольные высказывания на тему ЛГБТ* в адрес одного из участников шоу. Общественники считают, что эти и другие публичные поступки артиста дискредитируют его звание и негативно влияют на молодежь.

Сибирская правозащитная группа «Радетель» была создана при Новосибирском Координационном Совете в защиту общественной нравственности и культуры. Ее члены позиционируют себя как защитники традиционных ценностей, направленные на укрепление семейных устоев и сохранение культурных норм.

В письме, опубликованном группой «Радетель», подчеркивается, что извинения и оправдания Киркорова не дают долгосрочного эффекта. Сибирские правозащитники отмечают, что «поведение артиста не меняется на протяжении десятилетий», и предлагают ему «уйти из публичного пространства ради сохранения нравственности и общественных ценностей».

Письмо общественниковПисьмо общественников
Письмо общественников. Фото: Правозащитная группа «Радетель»

По словам представителя «Радетеля» Ивана Квасницкого, активисты на данный момент решили не обращаться в правоохранительные органы, поскольку цель обращения — надавить на совесть артиста и призвать его к самоограничению.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Скандал#Филипп Киркоров#Общественники#Искусство#Нравственность#Российская эстрада
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