Общественники обвинили Филиппа Киркорова в развращении детей — что произошло

Posted 25 октября, 10:42
Published 25 октября, 10:42
Modified 25 октября, 10:44
Updated 25 октября, 10:44
Список претензий к артисту насчитывает десятилетия и начинается с инцидента 2004 года, когда Киркоров оскорбил журналистку Ирину Ароян во время пресс-конференции, отмечают правозащитники. Также в обращении упомянуты его участие в вечеринке с Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года и скандал, связанный с танцами на кресте в 2022 году, который вызвал бурю негодования у верующих.
Последней каплей, по словам активистов, стало участие Киркорова в проекте Димы Масленникова, где певец позволил себе фривольные высказывания на тему ЛГБТ* в адрес одного из участников шоу. Общественники считают, что эти и другие публичные поступки артиста дискредитируют его звание и негативно влияют на молодежь.
Сибирская правозащитная группа «Радетель» была создана при Новосибирском Координационном Совете в защиту общественной нравственности и культуры. Ее члены позиционируют себя как защитники традиционных ценностей, направленные на укрепление семейных устоев и сохранение культурных норм.
В письме, опубликованном группой «Радетель», подчеркивается, что извинения и оправдания Киркорова не дают долгосрочного эффекта. Сибирские правозащитники отмечают, что «поведение артиста не меняется на протяжении десятилетий», и предлагают ему «уйти из публичного пространства ради сохранения нравственности и общественных ценностей».
По словам представителя «Радетеля» Ивана Квасницкого, активисты на данный момент решили не обращаться в правоохранительные органы, поскольку цель обращения — надавить на совесть артиста и призвать его к самоограничению.
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ