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Posted 25 октября, 12:48

Published 25 октября, 12:48

Modified 25 октября, 12:48

Updated 25 октября, 12:48

Прогнозы на 2025 год

Основные задачи СВО на 2025 год: закончится ли спецоперация

25 октября 2024, 12:48
Фото: 1MI
Прогнозы на 2025 год

Новосибирский депутат рассказал о задачах СВО на 2025 год

Депутат Новосибирского горсовета Ростислав Антонов озвучил возможные цели и задачи СВО на следующий год. По его мнению, если текущий конфликт не завершится, Россия продолжит стремиться к решению тех же ключевых задач, чтобы устранить угрозу и защитить права русскоязычного населения на Украине.

Одной из первостепенных задач Антонов называет устранение потенциальной угрозы, связанной с ситуацией на территории Украины.Депутат подчеркнул, что Россия будет стремиться к таким изменениям, которые бы гарантировали отсутствие подобных угроз на долгие годы, сообщает Сиб.фм.

Депутат также считает важным защиту и восстановление прав русскоязычного населения и их культурных традиций. По его словам, для большинства населения Украины русский язык и культура остаются значимыми, и их защита — это приоритетный вопрос. Антонов также обозначил, что значительная часть населения бывших советских республик, включая Украину, по-прежнему воспринимает русский язык как родной. В связи с этим Россия будет работать над обеспечением культурных и языковых прав граждан.

В своих рассуждениях Антонов отметил, что, несмотря на длительность конфликта, у Украины продолжат оставаться запасы вооружения и военной техники, а прекращение поставок оружия не предвидится. При этом он выразил мнение, что украинские военнослужащие испытывают трудности и не всегда хотят участвовать в боях. Некоторые из них предпочитают избегать боевых действий или сдаваться, что, по его словам, может привести к ослаблению позиций Украины на определенных участках фронта.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Украина#Россия#СВО#Конфликт#Угрозы#Права человека
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