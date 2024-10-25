Основные задачи СВО на 2025 год: закончится ли спецоперация

В своих рассуждениях Антонов отметил, что, несмотря на длительность конфликта, у Украины продолжат оставаться запасы вооружения и военной техники, а прекращение поставок оружия не предвидится. При этом он выразил мнение, что украинские военнослужащие испытывают трудности и не всегда хотят участвовать в боях. Некоторые из них предпочитают избегать боевых действий или сдаваться, что, по его словам, может привести к ослаблению позиций Украины на определенных участках фронта.