Posted 25 октября, 12:48
Published 25 октября, 12:48
Modified 25 октября, 12:48
Updated 25 октября, 12:48
Одной из первостепенных задач Антонов называет устранение потенциальной угрозы, связанной с ситуацией на территории Украины.Депутат подчеркнул, что Россия будет стремиться к таким изменениям, которые бы гарантировали отсутствие подобных угроз на долгие годы, сообщает Сиб.фм.
Депутат также считает важным защиту и восстановление прав русскоязычного населения и их культурных традиций. По его словам, для большинства населения Украины русский язык и культура остаются значимыми, и их защита — это приоритетный вопрос. Антонов также обозначил, что значительная часть населения бывших советских республик, включая Украину, по-прежнему воспринимает русский язык как родной. В связи с этим Россия будет работать над обеспечением культурных и языковых прав граждан.
В своих рассуждениях Антонов отметил, что, несмотря на длительность конфликта, у Украины продолжат оставаться запасы вооружения и военной техники, а прекращение поставок оружия не предвидится. При этом он выразил мнение, что украинские военнослужащие испытывают трудности и не всегда хотят участвовать в боях. Некоторые из них предпочитают избегать боевых действий или сдаваться, что, по его словам, может привести к ослаблению позиций Украины на определенных участках фронта.