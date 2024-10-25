Памятники Алтайской железной дороги в Новосибирске хотят продать в частные руки

Posted 25 октября, 07:45
Published 25 октября, 07:45
Modified 25 октября, 07:49
Updated 25 октября, 07:49
Администрация Октябрьского района намерена снять с себя ответственность за судьбу бывших жилых домов по адресам Якушева, 142 и 144, входящих в исторический комплекс Алтайской железной дороги.
«Письмом главы администрации района мэр Новосибирска уведомлен о реализации администрацией района своего права на отказ от права оперативного управления и предложении включить объекты в прогнозный план приватизации объектов на 2025 год», — говорится в ответе районной прокуратуры на обращение гражданской активистки Елены Гавровской, в котором просила сообщить о том, какие меры предпринимает надзорное ведомство для выполнения положений закона об охране объектов культурного наследия.
В прокуратуре констатировали, что денег на восстановление, содержание или консервацию памятников в районную администрацию из городского бюджета не поступало. Между тем, как подчеркнули в ведомстве, сейчас здания в плане приватизации на следующий год не числятся.
Ранее чиновники Октябрьской администрации, виновные в разрушении памятников, по требованию прокуратуры были оштрафованы на 100 тысяч рублей.
«Ситуация вокруг зданий Алтайской железной дороги мягко говоря, обескураживает. Раздосадована. И только богатый словарный запас помогает мне избежать использования обсценной лексики. Штраф, наложенный на виновных, совершенно ничего не решает. Необходима срочная консервация зданий. Почему ни прокуратура, ни госинспекция по охране объектов культурного наследия не выдвигают такое требование? Хотелось бы знать ответ!», — прокомментировала Елена Гавровская в беседе с корреспондентом Atas.Info.
Скандал вокруг двух построек начала 20 века, которые некоторое время назад были расселены, разгорелся весной 2024 года. Рабочие, нанятые районной администрацией, начали ломать кровлю и внутренние перегородки, несмотря на то, что от подобного вмешательства здания защищает статус объектов культурного наследия регионального значения. Таким образом, чиновники готовили дома к передаче неназванному инвестору, который намеревался открыть там ресторан.
После вмешательства общественников и журналистов работы были остановлены. Однако, несмотря на наличие в действиях чиновников признаков преступлений, подпадающих как минимум, под две статьи Уголовного кодекса, никто не понес серьезного наказания.