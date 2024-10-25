Пассажирам в Новосибирске пришлось толкать маршрутку до заправки

Перевозкой пассажиров на данном маршруте занимается ООО «Новотех-Авто» и ИП Федотко. Известно, что компания была основана в 2007 году, а на конец 2023 года ее выручка составила 17,8 миллиона рублей при чистом убытке в 2,6 миллиона.