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Posted 25 октября, 11:20

Published 25 октября, 11:20

Modified 25 октября, 11:22

Updated 25 октября, 11:22

Мужчины толкают маршрутку

Пассажирам в Новосибирске пришлось толкать маршрутку до заправки

25 октября 2024, 11:20
Фото: АСТ-54
Мужчины толкают маршрутку
В Новосибирске произошел курьезный случай с маршруткой №53, когда пассажиры вынуждены были толкать свой транспорт до ближайшей заправки из-за того, что у водителя неожиданно закончилось топливо. Инцидент произошел 24 октября, когда маршрутка следовала из поселка Пашино на площадь Калинина.

По словам очевидцев, водитель не позаботился о пополнении бензина, и маршрутка остановилась в пути. Пассажиры, находившиеся внутри, не растерялись и решили помочь, подталкивая автобус к заправке. Видео с этой ситуацией быстро распространилось в социальных сетях, вызвав бурную реакцию пользователей.

В комментариях к видео многие высказали недовольство по поводу халатности водителя. Другие поддержали пассажиров, которые продемонстрировали свою гражданскую позицию и готовность помочь в трудной ситуации.

Перевозкой пассажиров на данном маршруте занимается ООО «Новотех-Авто» и ИП Федотко. Известно, что компания была основана в 2007 году, а на конец 2023 года ее выручка составила 17,8 миллиона рублей при чистом убытке в 2,6 миллиона.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Топливо#Маршрутка#Инцидент#Пассажиры
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