Пассажирам в Новосибирске пришлось толкать маршрутку до заправки

Posted 25 октября, 11:20
Published 25 октября, 11:20
Modified 25 октября, 11:22
Updated 25 октября, 11:22
По словам очевидцев, водитель не позаботился о пополнении бензина, и маршрутка остановилась в пути. Пассажиры, находившиеся внутри, не растерялись и решили помочь, подталкивая автобус к заправке. Видео с этой ситуацией быстро распространилось в социальных сетях, вызвав бурную реакцию пользователей.
В комментариях к видео многие высказали недовольство по поводу халатности водителя. Другие поддержали пассажиров, которые продемонстрировали свою гражданскую позицию и готовность помочь в трудной ситуации.
Перевозкой пассажиров на данном маршруте занимается ООО «Новотех-Авто» и ИП Федотко. Известно, что компания была основана в 2007 году, а на конец 2023 года ее выручка составила 17,8 миллиона рублей при чистом убытке в 2,6 миллиона.