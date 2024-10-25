По числу новостроек Новосибирск уступил Красноярску и Волгограду

По данным «Яндекс Недвижимости» первую строку занимает Краснодар, в котором количество новостроек равно 5,9%. Следом с небольшим отрывом друг от друга идут Волгоград и Красноярск с 3,2% и 3% соответственно. Новосибирск находится на четвертом месте с долей 2,8%. Замыкает пятерку Воронеж и Казань с показателем 2,6%.