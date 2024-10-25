По числу новостроек Новосибирск уступил Красноярску и Волгограду

Posted 25 октября, 08:10
Published 25 октября, 08:10
Modified 25 октября, 08:12
Updated 25 октября, 08:12
За последние несколько лет в крупнейших мегаполисах страны построено более трех тысяч многоквартирных домов. Новостройки в городах-миллионниках занимают долю 2,1%.
По данным «Яндекс Недвижимости» первую строку занимает Краснодар, в котором количество новостроек равно 5,9%. Следом с небольшим отрывом друг от друга идут Волгоград и Красноярск с 3,2% и 3% соответственно. Новосибирск находится на четвертом месте с долей 2,8%. Замыкает пятерку Воронеж и Казань с показателем 2,6%.
Примечательно, что две столицы Москва и Санкт-Петербург находятся внизу рейтинга. Там доля современного жилья равна 1,9% и 1,5% соответственно. Аутсайдером рейтинга с 0,8% стала Самара.
Аналитики считают, что потребители выбирают современные новостройки не только за размер квартиры, но и за качественные характеристики: этажность, современные технологии и комфортные решения для проживания.