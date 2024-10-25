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Posted 25 октября, 08:10

Published 25 октября, 08:10

Modified 25 октября, 08:12

Updated 25 октября, 08:12

Новостройки Новосибирск

По числу новостроек Новосибирск уступил Красноярску и Волгограду

25 октября 2024, 08:10
Фото: atas.info
Новостройки Новосибирск
Доля новостроек, возведенных в течение пяти последних лет в Новосибирске, равна 2,6%, сообщают аналитики.

За последние несколько лет в крупнейших мегаполисах страны построено более трех тысяч многоквартирных домов. Новостройки в городах-миллионниках занимают долю 2,1%.

По данным «Яндекс Недвижимости» первую строку занимает Краснодар, в котором количество новостроек равно 5,9%. Следом с небольшим отрывом друг от друга идут Волгоград и Красноярск с 3,2% и 3% соответственно. Новосибирск находится на четвертом месте с долей 2,8%. Замыкает пятерку Воронеж и Казань с показателем 2,6%.

Примечательно, что две столицы Москва и Санкт-Петербург находятся внизу рейтинга. Там доля современного жилья равна 1,9% и 1,5% соответственно. Аутсайдером рейтинга с 0,8% стала Самара.

Аналитики считают, что потребители выбирают современные новостройки не только за размер квартиры, но и за качественные характеристики: этажность, современные технологии и комфортные решения для проживания.

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#Анатолий Якимов#Экономика#Общество#Строительство#Рейтинг#Жилье#Новостройки
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