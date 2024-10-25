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Posted 25 октября, 03:04

Published 25 октября, 03:04

Modified 25 октября, 03:06

Updated 25 октября, 03:06

Лось погиб

После ДТП на новосибирской трассе дети лося остались без родителя — он погиб

25 октября 2024, 03:04
Фото: Изображение Midjourney
Лось погиб

В Новосибирской области при ДТП погиб лось

В Новосибирской области лось погиб под колесами водителя, сообщили в Управления ветеринарии.

ДТП случилось вблизи села Новоабышево Тогучинского района. На дороге был сбит лось. Он погиб от полученных травм. Тело животного нашли, а вот самого водителя — нет.

Автомобилист сбежал после аварии и не сообщил в ГАИ или лесной охране, пишет «Тогучинская газета». Если виновника найдут, то ему в любом случае грозит ответственность.

Лоси — это не редкое явление в Новосибирской области. Животные выходят даже на улицы областной столицы, где устраивают настоящий переполох.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Животные#Лось
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