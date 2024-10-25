После ДТП на новосибирской трассе дети лося остались без родителя — он погиб

Posted 25 октября, 03:04
Published 25 октября, 03:04
Modified 25 октября, 03:06
Updated 25 октября, 03:06
ДТП случилось вблизи села Новоабышево Тогучинского района. На дороге был сбит лось. Он погиб от полученных травм. Тело животного нашли, а вот самого водителя — нет.
Автомобилист сбежал после аварии и не сообщил в ГАИ или лесной охране, пишет «Тогучинская газета». Если виновника найдут, то ему в любом случае грозит ответственность.
Лоси — это не редкое явление в Новосибирской области. Животные выходят даже на улицы областной столицы, где устраивают настоящий переполох.