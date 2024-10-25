«Проблема системная»: новосибирцы возмущены транспортным сообщением с Экспоцентром

Комментаторы в соцсетях проводят аналогию с массовыми мероприятиями в ледовом дворце «Сибирь-Арена». Подобные параллели не совсем корректны, поскольку ЛДС находится в оживленном районе, в шаговой доступности находится станция метро «Студенческая» и остановки наземного транспорта. Тем не менее, власти приняли решение выделять специальные автобусы, которые развозят болельщиков после матчей хоккейного клуба «Сибирь» до станций метро. Причем за проезд платить не нужно. Кроме того, в это время на линию выводят дополнительные автобусы и троллейбусы.