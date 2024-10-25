«Проблема системная»: новосибирцы возмущены транспортным сообщением с Экспоцентром

Posted 25 октября, 04:39
Published 25 октября, 04:39
Modified 25 октября, 04:41
Updated 25 октября, 04:41
После нашей публикации о школьниках, которые после завершения программы на выставке «Учсиб-2024» вынуждены были идти пешком от Экспоцентра несколько километров, в телеграм-бот редакции пришло множество сообщений о ситуации с транспортом в этом районе.
Наш читатель по имени Артем написал, что аналогичную ситуацию наблюдал год назад, во время форума «Учсиб-2023».
«На остановке скопилось до сотни людей, и школьники, и взрослые. Транспорта нет от слова совсем, 10-я маршрутка переполнена уже и просто проезжает мимо. Остановился 111 автобус из Толмачево, но там и так все места заняты, сколько-то людей, кто побойчей, сумели забраться внутрь и занять места в проходе, остальные остались стоять на улице», — рассказал Артем.
По словам собеседника редакции, он приехал в Экспоцентр на такси по рабочим делам. Но вызвать машину, чтобы уехать обратно, было нереально, вероятно, из-за большого спроса.
«В итоге люди группами стали двигаться по обочине в сторону кольца на Станционной, (остановка „Завод медпрепаратов“, прим. ред.) где конечная троллейбуса № 4. И это стало единственной возможностью выбраться», — заключил Артем.
Такая ситуация типична не только для выставки, связанной с образованием, куда привозят много детей, но и для любого массового мероприятия в Экпоцентре.
«Я пару раз была на концертах там, больше меня и бесплатно не заманишь. Представляете, одновременно несколько тысяч людей вываливают на улицу и хорошо тем, кто приехал на машинах. Вечер, ни такси, ни автобусов, так с песнями и идешь в толпе на троллейбус», — написала читательница с ником Эля-Качеля.
«Проблема системная, и дело не в выставках. У отца дача в обществе „Золотая осень“ на Станционной, каждый раз он жалуется, что уехать сложно — автобусы ходят редко и могут просто не останавливаться, потому что мест нет», — сообщил нам новосибирец Аркадий Тумашов.
А вот свидетельство видеоблогера Валерия Котельникова, автора паблика «Сибирский наблюдатель».
Добраться до/от Экспоцентра можно двумя маршрутами общественного транспорта. Каждые 30 минут ходит автобус 111э сообщением «Вокзал Новосибирск-Главный — Аэропорт Толмачево». Но предназначен он, в первую очередь, для авиапассажиров и как было описано выше, в нем может попросту не оказаться мест.
Еще один автобусный маршрут № 112, ходящий с аналогичным временным интервалом, связывает аэропорт с площадью Маркса в Ленинском районе.
Маршрутное такси № 10 на текущий момент линию до Экспоцентра не обслуживает. Это связано, в том числе, с тем, что автобусный маршрут 112 стали обслуживать новые машины большой вместимости вместо старых ПАЗов.
Десять лет назад в дни открытия некоторых выставок существовала практика перевозки посетителей между Экспоцентром и железнодорожной станцией Обь на собственных автобусах выставочного центра. Их расписание было состыковано с расписанием электричек. Но потом от такого способа решения транспортной проблемы отказались.
Летом 2024 года, на три дня, на время работы «Сибирского транспортного форума», для его участников была организованна специальная бесплатная электричка, которая утром отправлялась от вокзала «Новосибирск-Главный», затем ее пассажиры пересаживались на бесплатные автобусы. Однако добираться обратно в город людям уже приходилось самостоятельно.
Комментаторы в соцсетях проводят аналогию с массовыми мероприятиями в ледовом дворце «Сибирь-Арена». Подобные параллели не совсем корректны, поскольку ЛДС находится в оживленном районе, в шаговой доступности находится станция метро «Студенческая» и остановки наземного транспорта. Тем не менее, власти приняли решение выделять специальные автобусы, которые развозят болельщиков после матчей хоккейного клуба «Сибирь» до станций метро. Причем за проезд платить не нужно. Кроме того, в это время на линию выводят дополнительные автобусы и троллейбусы.
«Почему за счет налогоплательщиков болельщиков с „Сибирь-Арены“ возят? Почему мои налоги уходят куда угодно, только не на моего ребенка и на меня?», — задается вопросом пользователь соцсети ВКонтакте Наталья Польская.
Мы отправили редакционные запросы в мэрию Новосибирска и министерство транспорта Новосибирской области с просьбой прокомментировать, будут ли предприняты какие-то шаги по улучшению транспортной доступности Экспоцентра.
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