Производство пшеницы в 2025 году сократится: вырастет ли стоимость хлеба

Аналитики сообщают, что посевы в засушливых регионах России, таких как Поволжье и Центральная Россия, страдают от недостатка осадков. Некоторые фермеры сообщают, что «сеют в песок», так как уровень влажности почвы не превышает 60%. В то же время глава Зернового союза Аркадий Злочевский считает, что, несмотря на риск, увлажнение почвы зимой часто срабатывает и может помочь растениям. Однако пока производители пшеницы продолжают сталкиваться с вызовами, связанными с ростом издержек, сообщают «Новые известия».