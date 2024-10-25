Производство пшеницы в 2025 году сократится: вырастет ли стоимость хлеба

Posted 25 октября, 11:50
Published 25 октября, 11:50
Modified 25 октября, 11:52
Updated 25 октября, 11:52
Аналитики сообщают, что посевы в засушливых регионах России, таких как Поволжье и Центральная Россия, страдают от недостатка осадков. Некоторые фермеры сообщают, что «сеют в песок», так как уровень влажности почвы не превышает 60%. В то же время глава Зернового союза Аркадий Злочевский считает, что, несмотря на риск, увлажнение почвы зимой часто срабатывает и может помочь растениям. Однако пока производители пшеницы продолжают сталкиваться с вызовами, связанными с ростом издержек, сообщают «Новые известия».
По словам фермеров, таких как Василий Лопатин из Ставрополья, работа на земле становится убыточной из-за подорожания техники, удобрений и топлива. Закупочные цены на пшеницу также упали — сейчас они примерно на треть ниже, чем несколько лет назад, что вынуждает сельхозпроизводителей урезать расходы на удобрения и минимизировать технологические процессы.
Сельскохозяйственные хозяйства сталкиваются не только с высокими издержками, но и с нехваткой рабочей силы. Василий Лопатин поделился, что многие его бывшие работники перешли в более высокооплачиваемые отрасли или ушли на военную службу. В условиях, когда зарплаты в сельском хозяйстве не могут конкурировать с предложениями в городах, фермерам становится все сложнее находить персонал для ухода за посевами.
Экспортные ограничения и пошлины также создают проблемы для сельхозпроизводителей. Хотя мировые цены на пшеницу растут, государственное регулирование не позволяет отечественным производителям воспользоваться этим. В результате эксперты прогнозируют сокращение посевов, так как фермеры переходят на более рентабельные культуры, такие как рапс, а объемы экспорта снижаются.
Сокращение посевов пшеницы может повлиять на внутренние цены на хлеб. С 2019 года стоимость хлеба в России выросла на треть и, по словам аналитиков, может продолжать расти, особенно с учетом роста цен на топливо и муку. В некоторых регионах килограмм хлеба уже перешагнул отметку в 100 рублей, и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание на 10% к концу этого года.