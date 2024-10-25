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Posted 25 октября, 07:43

Published 25 октября, 07:43

Modified 25 октября, 08:02

Updated 25 октября, 08:02

Великий советский народ

«Пятилетку за 4 года»: вы ни за что не вспомните эти лозунги из СССР — тест

25 октября 2024, 07:43
Фото: художник В. Иванов
Великий советский народ
Сегодня мы предлагаем вам проверить, сможете ли вы угадать, какие слова или фразы отсутствуют в этих знаковых лозунгах. Попробуйте окунуться в атмосферу того времени и узнать, насколько хорошо вам знакомы ключевые фразы эпохи!

Лозунги были неотъемлемой частью советской пропаганды и играли важную роль в жизни общества. Они несли в себе не только призывы к труду и борьбе, но и выражали единство, настрой на победу и веру в идеалы коммунизма. Советские лозунги можно было увидеть повсюду — на заводах, в учреждениях, школах, на главных улицах городов и на транспорте. Они вдохновляли граждан на трудовые подвиги, поддерживали их в трудные времена, формировали идеалы целого поколения.

Советские лозунги — как хорошо ты их знаешь
Тест

Знаменитые лозунги Советского Союза знакомы нам не понаслышке. Они звучали повсюду, формировали настрой общества, вдохновляли на труд, подвиги и новую жизнь. Насколько хорошо вы знаете эти слова, символизирующие целую эпоху? Пройдите тест и узнайте, сколько советских лозунгов вам удалось бы угадать!

Ранее мы публиковали тест для знатоков советского кино. Сможете ли вы узнать фильм по цитате из него?

Даже те, кто жил в СССР, не могут пройти этот тест — угадайте все предметы на фото
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#Алина Гурицкая#Общество#Тесты#Россия#СССР#Лозунги#Плакаты#Ностальгия
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