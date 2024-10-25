Резкий рост стоимости сливочного масла — смотрим на ценники в магазинах Новосибирска

Повышение цен на масло объясняют ростом закупочных цен на молоко и растущими издержками на производстве. На этом фоне некоторые производители уже предупредили торговые сети о прекращении или снижении объемов поставки. Подобные сообщения обычно приводят к ажиотажному спросу. Однако пока в Новосибирске повышенного внимания покупателей и пустых полок не наблюдается. В этом убедился корреспондент Atas.Info, побывав в нескольких торговых точках популярных продуктовых сетей.