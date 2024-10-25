Резкий рост стоимости сливочного масла — смотрим на ценники в магазинах Новосибирска

Posted 25 октября, 09:08
Published 25 октября, 09:08
Modified 25 октября, 09:10
Updated 25 октября, 09:10
По данным Новосибирскстата на конец октября средняя стоимость одного килограмма сливочного масла в регионе составляет 1108,72 рублей. В январе текущего года этот показатель составлял 867,43 рубля. Таким образом, с начала года масло подорожало почти на 30 процентов.
Повышение цен на масло объясняют ростом закупочных цен на молоко и растущими издержками на производстве. На этом фоне некоторые производители уже предупредили торговые сети о прекращении или снижении объемов поставки. Подобные сообщения обычно приводят к ажиотажному спросу. Однако пока в Новосибирске повышенного внимания покупателей и пустых полок не наблюдается. В этом убедился корреспондент Atas.Info, побывав в нескольких торговых точках популярных продуктовых сетей.
«Я вот вчера подумала, может, купить. Но одернула себя — вдруг, сейчас по высокой цене как накуплю, а она упадёт», — задумчиво сказала девушка в магазине, которая, как и представитель редакции, внимательно изучала ценники на масло.
Разброс цен в рознице составляет от 163,90 до 229,99 рублей за пачку. Но многие производители идут на хитрость, и уже уменьшили вес упаковки со 180 до 150 граммов. Ну, а для самых неприхотливых и экономных в продаже был обнаружен маргарин стоимостью 24,99 рублей за пачку.
«Это бред, скупать масло впрок, а потом что, хранить его в морозилке? С таким подходом можно сейчас весь магазин скупить, все равно все дорожает, не только же масло одно», — резко отреагировала женщина в очереди к кассе на шутливое замечание корреспондента о том, что в ее корзине всего одна пачка масла.
По официальным данным, в конце октября инфляция в России в годовом выражении составила 8,52%. В то время, как еще в апреле Центробанк ориентировался на годовой уровень инфляции в районе 4,5%, пишет издание «Новые Известия».