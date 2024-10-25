Сержант из Новосибирска сел в тюрьму за побег из воинской части

Posted 25 октября, 05:02
Published 25 октября, 05:02
Modified 25 октября, 05:03
Updated 25 октября, 05:03
Солдат по фамилии Исаков не захотел служить в воинской части. Весной 2023 года он оттуда сбежал. Спрятаться сержант решил в Новосибирске. Тут он искал подработки с неофициальным трудоустройством и молчал, что является военным.
Спустя ровно год его задержали. Произошло это на станции метро Карла Маркса. Тогда мужчину арестовали. Недавно ему огласили приговор. Суд отправил его в тюрьму на пять лет.
Уклонистам от армии грозит реальный срок в колонии или большие штрафы. Ранее жительница Алтая решила прописаться в Новосибирске фиктивно, за что ее наказали.