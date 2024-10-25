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Posted 25 октября, 05:02

Published 25 октября, 05:02

Modified 25 октября, 05:03

Updated 25 октября, 05:03

Бегуна осудили

Сержант из Новосибирска сел в тюрьму за побег из воинской части

25 октября 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney
Бегуна осудили
В Новосибирске сержант отправился в колонию за побег, передает 2-й Восточный окружной военный суд.

Солдат по фамилии Исаков не захотел служить в воинской части. Весной 2023 года он оттуда сбежал. Спрятаться сержант решил в Новосибирске. Тут он искал подработки с неофициальным трудоустройством и молчал, что является военным.

Спустя ровно год его задержали. Произошло это на станции метро Карла Маркса. Тогда мужчину арестовали. Недавно ему огласили приговор. Суд отправил его в тюрьму на пять лет.

Уклонистам от армии грозит реальный срок в колонии или большие штрафы. Ранее жительница Алтая решила прописаться в Новосибирске фиктивно, за что ее наказали.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Солдаты#Приговор#Побег#Срочники
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