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Posted 25 октября, 02:03

Published 25 октября, 02:03

Modified 25 октября, 02:05

Updated 25 октября, 02:05

Дети отравились

Школьники массово отравились на Камчатке — заподозрили новосибирскую птицефабрику

25 октября 2024, 02:03
Фото: Изображение Midjourney
Дети отравились

Новосибирскую птицефабрику заподозрили в отравлении школьников на Камчатке

Птицефабрику из Новосибирской области заподозрили в отравлении детей в другом регионе: проверку проводил Роспотребнадзор.

Массовое отравление случилось в Елизовской школе №1 на Камчатке. С этими признаками к медикам обратились более 40 учеников. Из них госпитализировали 35.

Все они ели блины, которые готовил местный хлебокомбинат. Его работа пока приостановлена. Предприятие изготавливало блюдо из яиц птицефабрики «Алмаз» в Бердске.

Исследование показало, что в яичной смеси была сальмонелла. Тогда птицефабрику проверили. Яйца оказались «чистыми», а сальмонелла была именно в яичной смеси: попасть туда она могла из-за антисанитарии. В Новосибирске дети массово падали в обморок в школе.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Проверка#Отравление#Яйца
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