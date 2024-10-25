Школьники массово отравились на Камчатке — заподозрили новосибирскую птицефабрику

Posted 25 октября, 02:03
Published 25 октября, 02:03
Modified 25 октября, 02:05
Updated 25 октября, 02:05
Массовое отравление случилось в Елизовской школе №1 на Камчатке. С этими признаками к медикам обратились более 40 учеников. Из них госпитализировали 35.
Все они ели блины, которые готовил местный хлебокомбинат. Его работа пока приостановлена. Предприятие изготавливало блюдо из яиц птицефабрики «Алмаз» в Бердске.
Исследование показало, что в яичной смеси была сальмонелла. Тогда птицефабрику проверили. Яйца оказались «чистыми», а сальмонелла была именно в яичной смеси: попасть туда она могла из-за антисанитарии. В Новосибирске дети массово падали в обморок в школе.