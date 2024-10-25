Школьники массово отравились на Камчатке — заподозрили новосибирскую птицефабрику

Исследование показало, что в яичной смеси была сальмонелла. Тогда птицефабрику проверили. Яйца оказались «чистыми», а сальмонелла была именно в яичной смеси: попасть туда она могла из-за антисанитарии. В Новосибирске дети массово падали в обморок в школе.