Сильный ветер и потепление до +11 градусов: какой будет погода 24 октября в НСО

В самом Новосибирске ночью температура будет держаться в пределах +3…+5 градусов, а днем — от +7 до +9 градусов. Ожидается облачная погода с дождями: небольшой дождь пройдет ночью, а днем прогнозируется умеренный дождь. Ветер также будет юго-западным: ночью его скорость составит 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду, а днем — 6-11 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.