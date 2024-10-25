Сильный ветер и потепление до +11 градусов: какой будет погода 24 октября в НСО

Posted 24 октября, 21:42
Published 24 октября, 21:42
Modified 24 октября, 21:42
Updated 24 октября, 21:42
В ночь на 25 октября температура в Новосибирской области составит от 0 до +5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +6…+11 градусов. Ожидается облачная погода с дождями: ночью местами пройдут небольшие осадки, а днем возможны умеренные дожди. Ветер юго-западный, ночью с силой 3-8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду. Днем ветер усилится до 6-11 метров в секунду, с порывами до 18 метров.
В самом Новосибирске ночью температура будет держаться в пределах +3…+5 градусов, а днем — от +7 до +9 градусов. Ожидается облачная погода с дождями: небольшой дождь пройдет ночью, а днем прогнозируется умеренный дождь. Ветер также будет юго-западным: ночью его скорость составит 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду, а днем — 6-11 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.
По данным Gismeteo, ночью в Новосибирске будет +5 градусов, а днем температура опустится до +6…+7 градусов. Ожидается сильный ливень во второй половине дня, что делает прогноз от этого источника немного более влажным по сравнению с другими. Ветер достигнет 11 метров в секунду, создавая дополнительный дискомфорт на улице.
Несмотря на различия в прогнозах, синоптики единодушны в одном: дожди 25 октября принесут постепенное похолодание. Температура начнет медленно снижаться, что может стать предвестником грядущей зимы. По предварительным прогнозам, снег в Новосибирске может выпасть уже в середине ноября, так что стоит готовиться к более холодной погоде в ближайшие недели.