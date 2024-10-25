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Posted 24 октября, 21:42

Published 24 октября, 21:42

Modified 24 октября, 21:42

Updated 24 октября, 21:42

В Новосибирской области будет сильный ветер

Сильный ветер и потепление до +11 градусов: какой будет погода 24 октября в НСО

24 октября 2024, 21:42
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
В Новосибирской области будет сильный ветер

Штормовой ветер и потепление до +11 градусов придут в Новосибирскую область

25 октября в Новосибирске и области ожидается пасмурная погода с дождями различной интенсивности. Возможен сильный ветер.

Погода в Новосибирской области

В ночь на 25 октября температура в Новосибирской области составит от 0 до +5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +6…+11 градусов. Ожидается облачная погода с дождями: ночью местами пройдут небольшие осадки, а днем возможны умеренные дожди. Ветер юго-западный, ночью с силой 3-8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду. Днем ветер усилится до 6-11 метров в секунду, с порывами до 18 метров.

Прогноз в Новосибирской областиПрогноз в Новосибирской области
Прогноз в Новосибирской области. Фото: Западно-Сибирский гидрометцентр

Погода в Новосибирске

В самом Новосибирске ночью температура будет держаться в пределах +3…+5 градусов, а днем — от +7 до +9 градусов. Ожидается облачная погода с дождями: небольшой дождь пройдет ночью, а днем прогнозируется умеренный дождь. Ветер также будет юго-западным: ночью его скорость составит 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду, а днем — 6-11 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.

Прогноз в НовосибирскеПрогноз в Новосибирске
Прогноз в Новосибирске. Фото: Западно-Сибирский гидрометцентр

Прогноз погоды по Gismeteo

По данным Gismeteo, ночью в Новосибирске будет +5 градусов, а днем температура опустится до +6…+7 градусов. Ожидается сильный ливень во второй половине дня, что делает прогноз от этого источника немного более влажным по сравнению с другими. Ветер достигнет 11 метров в секунду, создавая дополнительный дискомфорт на улице.

Прогноз в НовосибирскеПрогноз в Новосибирске
Прогноз в Новосибирске. Фото: Западно-Сибирский гидрометцентр

Несмотря на различия в прогнозах, синоптики единодушны в одном: дожди 25 октября принесут постепенное похолодание. Температура начнет медленно снижаться, что может стать предвестником грядущей зимы. По предварительным прогнозам, снег в Новосибирске может выпасть уже в середине ноября, так что стоит готовиться к более холодной погоде в ближайшие недели.

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#Алина Гурицкая#Общество#Погода#Ливень#Зима#Ветер#Прогноз погоды
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