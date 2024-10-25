Цены взлетят до 30%: стоимость такси кратно вырастет до конца 2024 года

Кроме того, на рынке наблюдается дефицит автомобилей. Китайские машины, которые сейчас активно используются в такси, имеют меньший ресурс, чем их европейские и корейские аналоги. По данным экспертов, пробег китайских автомобилей до списания составляет около 150 тыс. км, тогда как европейские и корейские модели могли проехать до 300 тыс. км. Это значит, что автомобили быстрее выходят из строя, требуя ремонта или замены. Председатель местной Ассоциации работников такси также отмечает, что рост цен связан и с подорожанием самих автомобилей, запчастей и расходных материалов.