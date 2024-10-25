Цены взлетят до 30%: стоимость такси кратно вырастет до конца 2024 года

Posted 25 октября, 05:42
Published 25 октября, 05:42
Modified 25 октября, 05:46
Updated 25 октября, 05:46
О повышении стоимости уже заговорили в Москве. Предполагается, что в Москве в тарифе «Комфорт» стоимость километра пути вырастет с 12 до 15 рублей, а минута ожидания увеличится с 13 до 15 рублей. Прогнозы говорят о том, что к Новому году цены на такси могут взлететь на 30%.
Основные причины такого роста связаны с увеличением затрат на содержание автомобилей, недостатком водителей и новыми законодательными требованиями. Эти факторы уже оказывают давление на рынок такси, а многие пассажиры могут ощутить существенные изменения в ценах к концу года.
Агрегаторы обещают, что корректировка тарифов поможет привлечь больше водителей на рынок и частично компенсировать увеличение расходов на обслуживание автомобилей. Однако ожидать, что рост будет ограничен на уровне 3–4%, как заявляют компании, не стоит — эксперты прогнозируют гораздо более значительное повышение.
Цены на такси в России растут по нескольким причинам. Одна из главных — это вступившие в силу новые требования к таксистам, в том числе обязательная покупка полиса ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика). Этот полис покрывает расходы на возмещение вреда пассажирам в случае аварий, и его стоимость существенно увеличивает расходы водителей.
«Большинство водителей стали самозанятыми и остались в сфере такси. Но с 1 ноября (давали отсрочку на 60 дней) всем нужно будет включится в реестр такси, скорее всего многие не смогут или не захотят это делать», — пояснил председатель новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх.
Также наблюдается нехватка водителей. Из-за роста расходов и ужесточения требований, в частности к мигрантам, многие таксисты уходят из профессии. Простой автомобилей уже достигает 27% в некоторых таксопарках, тогда как год назад этот показатель составлял 16%. В результате увеличилось время ожидания такси — с 5 до 11 минут, что также влияет на стоимость поездок.
«В конце 2021 года и в начале 2022 водителям было выгоднее работать, чем сейчас. Теперь начали чаще уходить из такси, особенно мигранты. Сначала уходили, когда обвалился рубль. А совсем недавно начали уезжать и те, кто имеет российский паспорт, но не хотят вставать на воинский учет», — рассказл Артюх.
Кроме того, на рынке наблюдается дефицит автомобилей. Китайские машины, которые сейчас активно используются в такси, имеют меньший ресурс, чем их европейские и корейские аналоги. По данным экспертов, пробег китайских автомобилей до списания составляет около 150 тыс. км, тогда как европейские и корейские модели могли проехать до 300 тыс. км. Это значит, что автомобили быстрее выходят из строя, требуя ремонта или замены. Председатель местной Ассоциации работников такси также отмечает, что рост цен связан и с подорожанием самих автомобилей, запчастей и расходных материалов.
Дополнительное давление оказывают и увеличившиеся ставки лизинга на автомобили. За последний год они выросли с 15% до 27%, что почти удвоило стоимость владения автомобилем. В итоге таксопарки вынуждены повышать цены на свои услуги, чтобы оставаться рентабельными.
В Новосибирске, как и в других крупных городах России, цены на такси уже начали расти. По состоянию на октябрь 2024 года, стоимость поездки в тарифе «Эконом» из спальных районов до центра города может составлять от 200 до 1000 рублей — в зависимости от удалённости микрорайона и времени суток.
Редакция Atas.Info решила сравнить стоимость поездок из микрорайонов Новосибирска до центра города. Цены фиксировали в будний день в 12-м часу. В час пик стоимость поездок выше. Дороже всего в Новосибирске было уехать из Академгородка и Первомайского района. Стоимость поездки в «Экономе» составлял 816 и 714 рублей соответственно.
На третьем месте по стоимости — микрорайоны Снегири-Родники. Если заказывать такси с улицы Курчатова, то поездка обойдется в 666 рублей. Почти на том же уровне оцениваются поездки из Кировского района. Такси с улицы Николая Сотникова будет стоить 622 рубля.
Немного дешевле можно уехать из Дзержинского района, стоимость поездки с одноименного проспекта составит 540 рублей. С отдаления Ленинского района, микрорайона «Радуга Сибири» поездка будет стоить 506 рублей. А вот отправление с площади Карла Маркса обойдется в 394 рубля.
Дешевле всего передвигаться по центру Новосибирска на правом берегу. Поездка от зоопарка до театра оперы и балета в «Экономе» будет стоить 240 рублей.
Если же планируется поездка за пределы Новосибирска, то придется готовиться к крупным суммам. Доехать до Бердска обойдется в 1 273 рубля. Сервис сам предлагает заказать автомобиль по тарифу «Межгород». Цены в Бердск всегда возмущали местных жителей. Даже поездка до аэропорта стоит дешевле — всего 813 рублей.
«Стоимость поездки складывается не только из дорогого авто, бензина, запчастей и так далее. Цены также иногда растут из-за повышенного спроса, дождей, гололедов, снегопада или пробок», — пояснил Андрей Артюх.
Реальная стоимость может быть выше, особенно в пиковые часы и в условиях повышенного спроса. Уже сейчас пассажиры сообщают о увеличившемся времени ожидания и росте минимальной стоимости поездок в Новосибирске.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что намерена контролировать рост цен на такси и не допустить их чрезмерного увеличения. Однако в условиях экономических факторов, влияющих на стоимость поездок, полностью сдержать рост цен будет сложно.
«Как можно сдержать цены на такси, если все остальное растет быстрыми темпами? Если авто своих нет, а китайские продаются в два-три раза дороже чем на Родине? Если с октября повысился утилизационный сбор на 75% и будет далее повышаться ежегодно на 10-15%? Будет все дорожать и намного быстрее чем сейчас. Особенно, когда выяснится, что китайские авто „живут“ меньше, что ремонтировать их нужно чаще и т. д. Водителей хватит, т. к. пассажиров станет меньше, экономить начнут на еду», — подытожил председатель новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх.
Тем не менее ФАС уже провела консультации с крупными агрегаторами, такими как «Яндекс Go», и обсуждает меры, которые помогут снизить влияние новых требований на стоимость услуг. Представители антимонопольной службы уверены, что дальнейшие изменения тарифов должны быть обоснованы экономической ситуацией и не нарушать прав потребителей.
Редакция Atas.Info направила запрос агрегатору «ЯндексGo» о возможном повышении стоимости. На момент публикации ответ не поступил.