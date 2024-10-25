Ты точно не жил в СССР, если не знаешь эти 11 фраз из легендарных советских фильмов

Posted 25 октября, 06:28
Published 25 октября, 06:28
Modified 25 октября, 06:47
Updated 25 октября, 06:47
В этом тесте собраны легендарные фразы из советских фильмов, которые знает каждый, кто рос в СССР. Угадайте, из какого фильма каждая из них взята.
Советское кино — это целая эпоха, полная неподражаемого юмора, житейской мудрости и фраз, которые давно стали частью нашей речи. Помните, как герои фильмов легко раздавали советы, философствовали или остроумно комментировали жизнь? А может, и не помните? Давайте проверим! В этом тесте собраны знаковые цитаты, узнаваемые с первой строчки. Посмотрим, насколько вы знаток советского кино и сможете ли угадать все фразы без единой ошибки!