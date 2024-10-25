Ты точно не жил в СССР, если не знаешь эти 11 фраз из легендарных советских фильмов

Угадай, из каких фильмов эти 11 культовых фраз

Советское кино — это целая эпоха, полная неподражаемого юмора, житейской мудрости и фраз, которые давно стали частью нашей речи. Помните, как герои фильмов легко раздавали советы, философствовали или остроумно комментировали жизнь? А может, и не помните? Давайте проверим! В этом тесте собраны знаковые цитаты, узнаваемые с первой строчки. Посмотрим, насколько вы знаток советского кино и сможете ли угадать все фразы без единой ошибки!