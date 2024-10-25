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Posted 25 октября, 06:28

Published 25 октября, 06:28

Modified 25 октября, 06:47

Updated 25 октября, 06:47

Операция «Ы» и другие приключения Шурика

Ты точно не жил в СССР, если не знаешь эти 11 фраз из легендарных советских фильмов

25 октября 2024, 06:28
Фото: реж. Леонид Гайдай, 1965 г.
Операция «Ы» и другие приключения Шурика
Советское кино оставило нам в наследство множество незабываемых цитат, которые стали крылатыми фразами и разошлись по всей стране. Проверим, насколько хорошо вы их помните?

В этом тесте собраны легендарные фразы из советских фильмов, которые знает каждый, кто рос в СССР. Угадайте, из какого фильма каждая из них взята.

Угадай, из каких фильмов эти 11 культовых фраз
Тест

Советское кино — это целая эпоха, полная неподражаемого юмора, житейской мудрости и фраз, которые давно стали частью нашей речи. Помните, как герои фильмов легко раздавали советы, философствовали или остроумно комментировали жизнь? А может, и не помните? Давайте проверим! В этом тесте собраны знаковые цитаты, узнаваемые с первой строчки. Посмотрим, насколько вы знаток советского кино и сможете ли угадать все фразы без единой ошибки!

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