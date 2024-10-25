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Posted 25 октября, 05:32

Published 25 октября, 05:32

Modified 25 октября, 05:34

Updated 25 октября, 05:34

Как теперь будет ездить маршрутка

В Новосибирске маршрутка №8 изменит схему проезда

25 октября 2024, 05:32
Фото: 1MI
Как теперь будет ездить маршрутка
В Новосибирске изменится схема проезда маршрутного такси №8, уточнили в муниципалитете.

Как отметил департамент транспорта, изменения маршрута №8 начнут действовать с 28 октября. Это позволит улучшить транспортное обслуживание. Ранее маршрутка следовала от остановки «Магазин „Золотая Нива“» до «Биатлонного комплекса» и обратно. Теперь схема меняется:

Схема проезда новаяСхема проезда новая
Схема проезда новая. Фото: мэрия

Изменится и название маршрута. Он получит название «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — Биатлонный комплекс». Сейчас таких маршруток всего шесть, а с понедельника их станет в два раза больше — 12.

Ранее в Новосибирске рассказали, куда делись новые трамваи, выпущенные на маршрут две недели назад.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Маршрутка#Общественный транспорт#Проезд
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