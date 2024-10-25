В Новосибирске маршрутка №8 изменит схему проезда

Posted 25 октября, 05:32
Published 25 октября, 05:32
Modified 25 октября, 05:34
Updated 25 октября, 05:34
Как отметил департамент транспорта, изменения маршрута №8 начнут действовать с 28 октября. Это позволит улучшить транспортное обслуживание. Ранее маршрутка следовала от остановки «Магазин „Золотая Нива“» до «Биатлонного комплекса» и обратно. Теперь схема меняется:
Изменится и название маршрута. Он получит название «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — Биатлонный комплекс». Сейчас таких маршруток всего шесть, а с понедельника их станет в два раза больше — 12.
Ранее в Новосибирске рассказали, куда делись новые трамваи, выпущенные на маршрут две недели назад.