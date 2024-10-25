В Новосибирске на уборку запускают крупнейшую партию отечественной спецтехники

В 2024 году департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска проводит масштабную закупку техники на условиях лизинга, выделив на это более 2 млрд рублей. Благодаря этим средствам содержание дорог во всех районах города заметно улучшится. По заключённым контрактам до конца года планируется поставка 112 машин, девять из которых — роторные установки, зарекомендовавшие себя прошлой зимой как удобные и эффективные для уборки снежных валов.