В Новосибирске на уборку запускают крупнейшую партию отечественной спецтехники

Posted 25 октября, 07:58
Published 25 октября, 07:58
Modified 25 октября, 08:00
Updated 25 октября, 08:00
Выездное совещание с участием мэра Максима Кудрявцева состоялось в ДЭУ №1. Глава города проконтролировал готовность к зимнему сезону.
«У нас заключено два контракта, по которым до конца года в город поступит 112 единиц новой спецтехники. За последние годы — это самая крупная закупка. Десятки единиц уже прибыли в Новосибирск, их распределяют по районам, чтобы как можно скорее приступить к работе. Техника различная — как для уборки тротуаров, так и для дорожного полотна, — отметил Кудрявцев. — Качественная уборка города — это одна из приоритетных задач муниципалитета. Мы выстраиваем системную работу, где важно не только постоянно обновлять специализированные машины, но и привлекать рабочих».
В 2024 году департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска проводит масштабную закупку техники на условиях лизинга, выделив на это более 2 млрд рублей. Благодаря этим средствам содержание дорог во всех районах города заметно улучшится. По заключённым контрактам до конца года планируется поставка 112 машин, девять из которых — роторные установки, зарекомендовавшие себя прошлой зимой как удобные и эффективные для уборки снежных валов.
Глава администрации Центрального округа Новосибирска Владимир Захаров подтвердил, что техника готова к зиме на 90%. Кроме того, в ДЭУ №1 за последнюю неделю было трудоустроено 10 новых сотрудников и шесть водителей.
Вся спецтехника произведена в России: её поставляют из Твери, Кургана, Санкт-Петербурга и Саратова. Гарантия на машины составляет от двух до трёх лет, а устаревшие экземпляры проходят утилизацию.
По словам директора МКУ «ДЭУ №1» Андрея Тырсы, парк уборочных машин давно нуждался в обновлении, особенно для работы на тротуарах. Новая техника оснащена семью видами навесного оборудования, включая травокосилки, шнекороторные установки и снегометатели, что позволяет использовать её как в зимний, так и в летний сезон.