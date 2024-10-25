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Posted 25 октября, 07:58

Published 25 октября, 07:58

Modified 25 октября, 08:00

Updated 25 октября, 08:00

В Новосибирске на уборку запускают крупнейшую партию отечественной спецтехники

В Новосибирске на уборку запускают крупнейшую партию отечественной спецтехники

25 октября 2024, 07:58
В Новосибирске уровень готовности спецтехники к зиме превысил 90%, сообщил мэр города Максим Кудрявцев на выездном совещании в ДЭУ №1.

Выездное совещание с участием мэра Максима Кудрявцева состоялось в ДЭУ №1. Глава города проконтролировал готовность к зимнему сезону.

«У нас заключено два контракта, по которым до конца года в город поступит 112 единиц новой спецтехники. За последние годы — это самая крупная закупка. Десятки единиц уже прибыли в Новосибирск, их распределяют по районам, чтобы как можно скорее приступить к работе. Техника различная — как для уборки тротуаров, так и для дорожного полотна, — отметил Кудрявцев. — Качественная уборка города — это одна из приоритетных задач муниципалитета. Мы выстраиваем системную работу, где важно не только постоянно обновлять специализированные машины, но и привлекать рабочих».

В 2024 году департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска проводит масштабную закупку техники на условиях лизинга, выделив на это более 2 млрд рублей. Благодаря этим средствам содержание дорог во всех районах города заметно улучшится. По заключённым контрактам до конца года планируется поставка 112 машин, девять из которых — роторные установки, зарекомендовавшие себя прошлой зимой как удобные и эффективные для уборки снежных валов.

Глава администрации Центрального округа Новосибирска Владимир Захаров подтвердил, что техника готова к зиме на 90%. Кроме того, в ДЭУ №1 за последнюю неделю было трудоустроено 10 новых сотрудников и шесть водителей.

Вся спецтехника произведена в России: её поставляют из Твери, Кургана, Санкт-Петербурга и Саратова. Гарантия на машины составляет от двух до трёх лет, а устаревшие экземпляры проходят утилизацию.

По словам директора МКУ «ДЭУ №1» Андрея Тырсы, парк уборочных машин давно нуждался в обновлении, особенно для работы на тротуарах. Новая техника оснащена семью видами навесного оборудования, включая травокосилки, шнекороторные установки и снегометатели, что позволяет использовать её как в зимний, так и в летний сезон.

К зиме на уборку снега в Новосибирской области выйдут более 1150 единиц техники
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Зима#Лизинг#Спецтехника#Уборка снега
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