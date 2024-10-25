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Posted 25 октября, 02:26

Published 25 октября, 02:26

Modified 25 октября, 02:48

Updated 25 октября, 02:48

Автобусы стоят на остановке метро «Карла Маркса»

В Новосибирске одаренных детей выгнали на трассу под дождь

25 октября 2024, 02:26
Фото: atas.info
Автобусы стоят на остановке метро «Карла Маркса»
В Новосибирске дети были вынуждены идти пешком от Экспоцентра, так как ни одного автобуса они не дождались, а на улице было холодно, сообщают горожане в соцсетях.

В Экспоцентре 24 октября проходила выставка для детей. Туда пригласили одаренных школьников. К 15 часам она закончилась и дети пошли на остановку общественного транспорта. Не дождавшись автобуса, они были вынуждены идти пешком в сторону дома.

Ближайшее метро — «Карла Маркса». Ехать до него не менее 30 минут днем в час-пик, а идти не один час. До остановок, где ходит больше общественного транспорта, тоже нужно идти не менее полчаса.

Фото: АСТ-54
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Известно, что каждый час в сторону «Экспоцентра» едет 112 и 111Э автобус. Все они приезжают заполненными пассажирами аэропорта «Толмачево». Даже если там и есть места, всем школьникам их точно не хватит.

Как пишут новосибирцы, дети промокли, замерзли и устали. В тот день на улице температура составляла до +6 днем, шел дождь и местами мокрый снег. Горожане задаются вопросом, когда власти решат проблему с нехваткой транспорта в районе «Экспоцентра». Родители опасаются, что зимой ситуация станет еще хуже.

Если у вас есть претензии к городскому транспорту, то сообщите в нашу редакцию с помощью бота @Atasinfo_bot в Telegram.

Тем временем в Новосибирске пропали новые трамваи, привезенные две недели назад.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дети#Школьники#Общественный транспорт
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