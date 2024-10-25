В Новосибирске рядом с общежитием СибГУТИ нашли тело студента — правда или фейк

В социальных сетях и на страницах региональных порталов Новосибирской области 25 октября 2024 года начало распространяться сообщение об обнаружении тела студента. Он, как утверждают очевидцы, мог сорваться с верхних этажей общежития Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Пользователи социальных сетей также сделали фото с места происшествия. На снимке видно тело, накрытое тканью.