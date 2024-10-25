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Posted 25 октября, 12:43

Published 25 октября, 12:43

Modified 25 октября, 12:45

Updated 25 октября, 12:45

Инцидент произошел в Октябрьском районе

В Новосибирске рядом с общежитием СибГУТИ нашли тело студента — правда или фейк

25 октября 2024, 12:43
Фото: 1MI
Инцидент произошел в Октябрьском районе
Под окнами многоквартирного дома напротив общежития СибГУТИ было найдено тело студента, утверждают очевидцы. Редакция Atas.Info выяснила, так ли это на самом деле.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В социальных сетях и на страницах региональных порталов Новосибирской области 25 октября 2024 года начало распространяться сообщение об обнаружении тела студента. Он, как утверждают очевидцы, мог сорваться с верхних этажей общежития Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Пользователи социальных сетей также сделали фото с места происшествия. На снимке видно тело, накрытое тканью.

Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествия. Фото: Инцидент Новосибирск

Редакция издания «Atas.Info» получила официальный комментарий СУ СК России по Новосибирской области.

«Обнаружено тело женщины без признаков жизни. Гибель человека произошла не по криминальным причинам. Все остальные данные будут известны после окончания проверки и заключения эксперта», — сообщили в ведомстве.

Информация о том, что студент учебного заведения сорвался с верхних этажей здания общежития, не соответствует действительности. Это фейк.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Студент#Тело#Следователи#Окно#СибГУТИ
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