В Новосибирске рядом с общежитием СибГУТИ нашли тело студента — правда или фейк

Posted 25 октября, 12:43
Published 25 октября, 12:43
Modified 25 октября, 12:45
Updated 25 октября, 12:45
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В социальных сетях и на страницах региональных порталов Новосибирской области 25 октября 2024 года начало распространяться сообщение об обнаружении тела студента. Он, как утверждают очевидцы, мог сорваться с верхних этажей общежития Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Пользователи социальных сетей также сделали фото с места происшествия. На снимке видно тело, накрытое тканью.
Редакция издания «Atas.Info» получила официальный комментарий СУ СК России по Новосибирской области.
«Обнаружено тело женщины без признаков жизни. Гибель человека произошла не по криминальным причинам. Все остальные данные будут известны после окончания проверки и заключения эксперта», — сообщили в ведомстве.
Информация о том, что студент учебного заведения сорвался с верхних этажей здания общежития, не соответствует действительности. Это фейк.