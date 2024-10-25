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Posted 25 октября, 11:05

Published 25 октября, 11:05

Modified 25 октября, 11:07

Updated 25 октября, 11:07

ЛДС в Новосибирске

В Новосибирске рядом с «Сибирь-Ареной» в 2026 году построят центр единоборств

25 октября 2024, 11:05
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
ЛДС в Новосибирске
В 2026 году в Новосибирске начнется строительство нового центра единоборств, который разместится рядом с ледовым дворцом «Сибирь-Арена» в Кировском районе, сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Центр единоборств включит в себя восемь залов для различных видов единоборств, таких как карате, самбо, тхэквондо, дзюдо и бокс. На главной арене разместят трибуны на три тысячи мест, что позволит зрителям комфортно следить за соревнованиями, а также создать атмосферу масштабного спортивного события. Ожидается, что объект привлечет как профессионалов, так и любителей спорта со всего региона.

«Мы определили земельный участок рядом с „Сибирь-Ареной“ и уже ведем проработку технического задания. В 2025 году начнем проектирование, и в 2026 году надеемся приступить к строительству», — рассказал Ахапов.

Проект, оцененный примерно в 1,3 млрд рублей, будет реализован на условиях государственно-частного партнерства, что позволит привлечь дополнительные инвестиции и ускорить строительство. Планируется, что после ввода в эксплуатацию центр станет ключевой площадкой для подготовки спортсменов и проведения турниров, открывая новые возможности для жителей и гостей Новосибирска.

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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск
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