В Новосибирске рядом с «Сибирь-Ареной» в 2026 году построят центр единоборств

Posted 25 октября, 11:05
Published 25 октября, 11:05
Modified 25 октября, 11:07
Updated 25 октября, 11:07
Центр единоборств включит в себя восемь залов для различных видов единоборств, таких как карате, самбо, тхэквондо, дзюдо и бокс. На главной арене разместят трибуны на три тысячи мест, что позволит зрителям комфортно следить за соревнованиями, а также создать атмосферу масштабного спортивного события. Ожидается, что объект привлечет как профессионалов, так и любителей спорта со всего региона.
«Мы определили земельный участок рядом с „Сибирь-Ареной“ и уже ведем проработку технического задания. В 2025 году начнем проектирование, и в 2026 году надеемся приступить к строительству», — рассказал Ахапов.
Проект, оцененный примерно в 1,3 млрд рублей, будет реализован на условиях государственно-частного партнерства, что позволит привлечь дополнительные инвестиции и ускорить строительство. Планируется, что после ввода в эксплуатацию центр станет ключевой площадкой для подготовки спортсменов и проведения турниров, открывая новые возможности для жителей и гостей Новосибирска.