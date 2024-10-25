В Новосибирске рядом с «Сибирь-Ареной» в 2026 году построят центр единоборств

Центр единоборств включит в себя восемь залов для различных видов единоборств, таких как карате, самбо, тхэквондо, дзюдо и бокс. На главной арене разместят трибуны на три тысячи мест, что позволит зрителям комфортно следить за соревнованиями, а также создать атмосферу масштабного спортивного события. Ожидается, что объект привлечет как профессионалов, так и любителей спорта со всего региона.