В Новосибирске снесло остановку — что случилось на Волочаевской

Posted 25 октября, 10:18
Published 25 октября, 10:18
Modified 25 октября, 10:20
Updated 25 октября, 10:20
В Дзержинском районе города снесена остановка. Что именно с ней произошло, не уточняется, но состояние у нее весьма плачевная. Что случилось на самом деле — предстоит выяснить специалистам.
Речь идет об остановке «Волочаевская» на одноименной улице. Каким-то образом она наклонилась назад. Природа так постараться не могла, так как сильного ветра в городе не было.
Жители областной столицы предполагают, что в нее врезался автомобиль при ДТП. Однако новостей о такой аварии в информационном пространстве не было. Мэрия ситуацию еще не прокомментировала. Тем временем маршрутка №8 меняет свою схему движения.