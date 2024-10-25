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Posted 25 октября, 10:18

Published 25 октября, 10:18

Modified 25 октября, 10:20

Updated 25 октября, 10:20

На остановке тормозит общественный транспорт

В Новосибирске снесло остановку — что случилось на Волочаевской

25 октября 2024, 10:18
Фото: 1MI
На остановке тормозит общественный транспорт

В Новосибирске снесло остановку на Волочаевской

В Новосибирске «повисла» остановка, но что с ней произошло, приходится только гадать, сообщают очевидцы в соцсетях.

В Дзержинском районе города снесена остановка. Что именно с ней произошло, не уточняется, но состояние у нее весьма плачевная. Что случилось на самом деле — предстоит выяснить специалистам.

Речь идет об остановке «Волочаевская» на одноименной улице. Каким-то образом она наклонилась назад. Природа так постараться не могла, так как сильного ветра в городе не было.

Жители областной столицы предполагают, что в нее врезался автомобиль при ДТП. Однако новостей о такой аварии в информационном пространстве не было. Мэрия ситуацию еще не прокомментировала. Тем временем маршрутка №8 меняет свою схему движения.

Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Остановка
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