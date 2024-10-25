В Новосибирске строительство станции метро «Спортивная» отложили на 2025 год

Posted 25 октября, 01:26
Published 25 октября, 01:26
Modified 25 октября, 01:28
Updated 25 октября, 01:28
14-ю станцию метрополитена, которая находится между «Речным вокзалом» и «Студенческой» так и не могут достроить в Новосибирске. Ее возведение началось в 2019 году, но сроки сдачи откладывали уже не один раз и не один год.
Теперь работы на «Спортивной» отложили до весны 2025 года, пишет НГС. Муниципалитет уточняет, что консервировать станцию не будут, но в зимний период ее начнут охранять. За это время там проведут работы по обеспечению безопасности движения поездов.
Тем временем в Новосибирске ходят разговоры об альтернативном развитии метро — на средство инвесторов. Также возможно повышение стоимости проезда в подземке.