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Posted 25 октября, 01:26

Published 25 октября, 01:26

Modified 25 октября, 01:28

Updated 25 октября, 01:28

Станцию не откроют в 2025 году

В Новосибирске строительство станции метро «Спортивная» отложили на 2025 год

25 октября 2024, 01:26
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Станцию не откроют в 2025 году
В Новосибирске заморозят стройку новой станции метро «Спортивная», сообщает мэрия.

14-ю станцию метрополитена, которая находится между «Речным вокзалом» и «Студенческой» так и не могут достроить в Новосибирске. Ее возведение началось в 2019 году, но сроки сдачи откладывали уже не один раз и не один год.

Теперь работы на «Спортивной» отложили до весны 2025 года, пишет НГС. Муниципалитет уточняет, что консервировать станцию не будут, но в зимний период ее начнут охранять. За это время там проведут работы по обеспечению безопасности движения поездов.

Тем временем в Новосибирске ходят разговоры об альтернативном развитии метро — на средство инвесторов. Также возможно повышение стоимости проезда в подземке.

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