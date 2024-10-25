Ждать ли снег: прогноз погоды на выходные 26–27 октября в Новосибирской области

Posted 25 октября, 02:49
Published 25 октября, 02:49
Modified 25 октября, 02:49
Updated 25 октября, 02:49
В ночь на 26 октября температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. Ожидаются местные небольшие дожди. Днем температура поднимется до +6…+11 градусов, осадки маловероятны — будет преимущественно сухо. Ветер юго-западный: ночью его скорость составит 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 16 метров в секунду. Днем ветер немного ослабнет до 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.
Ночью с 26 на 27 октября температура снизится до -1…+4 градусов, преимущественно без осадков, но на юго-западе области возможны небольшие дожди. Днем температура воздуха составит +5…+10 градусов. В некоторых районах прогнозируются небольшие и местами умеренные дожди. Ветер сменится на северо-западный: ночью его скорость составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду, а днем — 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.
Сегодня, 25 октября, в Новосибирской области температура в ночные часы варьировалась от 0 до +5 градусов, а днем должна достигнуть +6…+11 градусов. Ожидаются дожди: ночью местами прошли небольшие осадки, днем прогнозируются умеренные дожди. Ветер юго-западный, ночью его скорость составляла 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду. Днем ветер усилился до 6-11 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду.