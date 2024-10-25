atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 02:49

Published 25 октября, 02:49

Modified 25 октября, 02:49

Updated 25 октября, 02:49

Осень в Новосибирской области

Ждать ли снег: прогноз погоды на выходные 26–27 октября в Новосибирской области

25 октября 2024, 02:49
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Осень в Новосибирской области

Ветренные, но теплые выходные ожидают жителей Новосибирской области

В выходные дни, 26 и 27 октября, в Новосибирской области ожидаются переменчивые погодные условия с небольшим похолоданием и усилением ветра. В первой половине уикенда возможны дожди, а к концу воскресенья синоптики прогнозируют более прохладную погоду с осадками в отдельных районах области.

В ночь на 26 октября температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. Ожидаются местные небольшие дожди. Днем температура поднимется до +6…+11 градусов, осадки маловероятны — будет преимущественно сухо. Ветер юго-западный: ночью его скорость составит 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 16 метров в секунду. Днем ветер немного ослабнет до 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Ночью с 26 на 27 октября температура снизится до -1…+4 градусов, преимущественно без осадков, но на юго-западе области возможны небольшие дожди. Днем температура воздуха составит +5…+10 градусов. В некоторых районах прогнозируются небольшие и местами умеренные дожди. Ветер сменится на северо-западный: ночью его скорость составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду, а днем — 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Сегодня, 25 октября, в Новосибирской области температура в ночные часы варьировалась от 0 до +5 градусов, а днем должна достигнуть +6…+11 градусов. Ожидаются дожди: ночью местами прошли небольшие осадки, днем прогнозируются умеренные дожди. Ветер юго-западный, ночью его скорость составляла 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду. Днем ветер усилился до 6-11 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду.

Улицы Новосибирска вновь зальют «Бионордом»: как будут убирать город зимой 2024-2025
Узнать подробнее
Читайте также:
День Андрона Зездочета 25 октября: народные приметы и запретыКогда ляжет снег в Новосибирске: синоптики дали прогноз на снежный покровБудет сложно и переживут не все — прогноз погоды на зиму
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Погода#Тепло#Ветер#Прогноз погоды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика