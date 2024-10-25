Ждать ли снег: прогноз погоды на выходные 26–27 октября в Новосибирской области

Ночью с 26 на 27 октября температура снизится до -1…+4 градусов, преимущественно без осадков, но на юго-западе области возможны небольшие дожди. Днем температура воздуха составит +5…+10 градусов. В некоторых районах прогнозируются небольшие и местами умеренные дожди. Ветер сменится на северо-западный: ночью его скорость составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду, а днем — 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.